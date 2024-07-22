«Уничтожим Россию!» – в Киеве призывают к ежедневным терактам

Вадим Москаленко.  
22.07.2024 10:58
  (Мск) , Киев
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Дзен, Диверсии, Россия, Терроризм, Украина


Украинские спецслужбы развернули широкую работу по организации терактов и поджогов на территории России.

Об этом в эфире интернет-канала «Новини LIVE» заявил бывший командир запрещённого в РФ «Азова», а ныне замком 3-й ОШБ майор ВСУ, нацист Максим Жорин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские спецслужбы развернули широкую работу по организации терактов и поджогов на территории России. Об...

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«Диверсии в России – это важно. Они выполняют не только социальную задачу, то есть создание кризиса внутри РФ, но и экономическую задачу. Ну и вообще это влияет на боеспособность России.

Сегодня они много говорят, что у них то само загорелось, то курил что-то, жарко было, то ещё что-то. Вот такие у них обычные объяснения для своего населения. Но мне хорошо известно, что наши спецслужбы отправляют туда то, что долетает и поджигает. И организуют поджоги непосредственно там, на месте этих предприятий, после которых россияне теряют свои возможности.Это тоже долгий процесс. Это должна быть ежедневная системная работа, в которой мы будем по чуть-чуть разрушать эту страну», – сказал Жорин.

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