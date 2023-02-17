«Уничтожим всех» – Бандерштадт угрожает белорусам

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Белоруссия не принимает активного военного участия в СВО якобы потому, что большинство граждан этой страны не желают помогать России.

Об этом в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы считаем, что сегодня нет возможности и высокого риска (активного участия Белоруссии в СВО – прим.) Они могут прийти из Беларуси, но это сложно. Во-первых, сложно затянуть белорусских воинов к себе, потому что белорусы в принципе не хотят воевать против Украины, не хочет большинство, мы имеем аналитические цифры в 80%. Поэтому очень сложно получить поддержку Беларуси в этом процессе, их сложно затянуть», – сказал Зеленский.

Украинский президент пообещал уничтожить всех белорусов, которые вздумают помогать России.

«Это будет большая историческая ошибка Беларуси. Одно дело, когда с их территории летит авиация или ракеты. А другое дело, когда ты сознательно идёшь в наступление и присоединяешься к российским террористам. Ты в этот момент сам становишься террористом… И одновременно ты станешь субъектом будущего поражения, суда, трибунала, компенсации за всё, что Россия уже сделала. Поэтому это будет большая ошибка. Мы считаем, что сил у них недостаточно. И все, кто придёт на нашу землю, точно не вернётся. Это не запугивание, я говорю, как оно есть. Мы защищаем себя», – стращал Зеленский.

Напомним, что власти Украины официально поддержали участников беспорядков во время попыток государственного переворота в Минске – т.н. Беломайдана, отказавшись признавать легитимность переизбрания Александра Лукашенко на новый срок.

В настоящий момент в рядах ВСУ против России воюет «батальон Калиновского» – формирование из числа беглых белорусских экстремистов-змагаров. Они декларируют готовность к вооруженному вторжению на территорию Белоруссии для свержения Лукашенко и установления дружественного бандеровской Украине прозападного режима.