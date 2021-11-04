«Уничтожить себя не дадим, но и уподобляться украинским террористам – не про нас» – глава ДНР

Защитники Донбасса никогда не будут действовать методами боевиков и руководства государства-террориста Украины.

Об этом в эфире YouTube-канала «Спутник на русском» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина – государство-террорист. Потому что расстрел жилых кварталов, уничтожение промышленности – это терроризм. Похищения, убийства, пытки мирных граждан – это терроризм. И даже последний случай, захват населённого пункта в рамках гражданского конфликта, терроризирование мирных граждан – это тоже терроризм.

Здесь мы исходим из того, что мы в 2014 году показали, что мы другие. Мы не согласны были с теми воззваниями, которые транслировали те, кто захватил власть в результате государственного переворота. Мы не согласны были с неонацистскими лозунгами и устремлениями, мы не согласны были с растаптыванием нашей общей истории. Мы не согласны были к некой сегрегации по языковому, национальному признаку. Мы были не согласны, мы – другие.

Так вот, сейчас если мы пойдём ровно тем путём и будем делать то, что Украина, мы станем такими же, как они. Тогда зачем это всё начиналось?» – сказал глава ДНР.

«Безусловно, мы понимаем и осознаём, с кем имеем дело, и видим, к чему это приводит, но также мы прекрасно понимаем, что в долгосрочной перспективе за теми, за кем стоит правда – они побеждают. Мы считаем, что за нами правда. Мы находимся на своей земле, у себя дома, защищаем наши традиционные ценности – то, что нам дорого, то, что нам было привито от старших поколений», – добавил Пушилин.

«Мы не собираемся ждать, когда нас уничтожат, нет, это не про это. Но и действовать теми методами, которыми действует Украина – это тоже не про нас», – подчеркнул глава республики.