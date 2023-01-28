Уничтожив Россию, мы ей сделаем большое одолжение – Подоляк

Страны Западного мира должны немедленно прекратить диалоги с Россией в какой бы то ни было форме.

Об этом в интервью «24 каналу» заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Индульгенции за счёт того, что были там какие-то авторы российские, истории – или Репины, или Айвазовские были, или поэты Серебряной эпохи, это не повод сегодня смотреть на Россию как на страну, с которой нужно разговаривать. Сегодня, кроме Украины, ну, может, ещё страны Европы, не все готовы понять, что если мы хотим не просто жить в безопасном мире, не просто жить по правилам, а даже если мы хотим даже России сделать одолжение, мы должны уничтожить их политическую инфраструктуру. Не перейти на территорию России и что-то там атаковать, нет, в этом нет смысла, потому что эта политическая архитектура будет уничтожена, когда мы нанесём поражение на оккупированных территориях, мы придём к границам 1991 года, и этого будет достаточно, чтобы страна, которая пугает, исчезла навсегда. Может, на её месте будет какая-то другая страна, и через какое-то время она снова будет пугать, потому что так получилось исторически, что всегда есть государства-монстры, которые выполняют функцию показать, как не нужно жить», – заявил Подоляк.

Он добавил, что Россия как таковая представляет собой угрозу всему миру.

«Эта страна в таком формате существовать не может, потому что это будет постоянная опасность не только для Украины, но и для региона, и для Европы, и для мира в целом. Потому что концепция этой страны очень простая: тратить деньги на различные провокации», – подчеркнул Зе-советник.