Унитарность Украины гарантирует дальнейшие потери территорий

30.12.2019, Москва, Владимир Гладков

Продолжение унитарности и давления национальной идеологии на Украине будет приводить к крымским и донбасским сценариям на её территориях.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил украинский политолог Владимир Грановский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня любое давление одной группы, маленькая она, большая, с превращением в идеологию, будет приводить к тому, что сначала происходят внутренне-общественные конфликты, а потом – территориальные, что мы увидели в Крыму и Донбассе. Соответственно, это будет форма переворота, это будет форма военных действий или чего угодно, продолжение унитарности и национальной идеологии будет приводить к потере территорий», – заявил Грановский.