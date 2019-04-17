«Универсальный солдат Путина» готовится к рокировке

17.04.2019, Москва, ОЛег Кравцов

В ближайшие месяцы свой пост может оставить спикер Совета федерации Валентина Матвиенко.

Об этом, ссылаясь на свои источники в государственных структурах РФ, пишет издание “Коммерсант”.

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По словам собеседников издания, в мае состоится встреча Матвиенко с президентом, где будет обсуждаться возможный уход из СФ. Один из источников сказал, что «вероятность ее ухода крайне велика».

Высокопоставленный федеральный чиновник утверждает, что рассматривается вариант с переходом Матвиенко на должность главы Пенсионного фонда России.

При этом наиболее вероятным кандидатом на место спикера Совета Федерации называется глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

По словам высокопоставленного источника, Нарышкин до сих пор входит в близкий круг президента Путина.

«Он универсальный солдат, имеющий опыт работы в ключевых госструктурах и являющийся важной частью президентского круга», – характеризует нынешнегог главу СВР собеседник издания.

Газета утверждает, что Нарышкин после окончания Ленинградского механического института в 1978 году на два года поехал учиться в Высшую школу КГБ, где у него якобы был оперативный псевдоним Наумов, а после устроился на работу в Ленинградское управление КГБ. Именно в Ленинграде он и познакомился с Владимиром Путиным.