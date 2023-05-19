Уния Украины и Польши — сомнительная затея. Мнение галичанина

«ПолитНавигатор» продолжает публиковать записки бывшего жителя Львова, решившего переехать в Россию. Сейчас он проживает в Санкт-Петербурге и порой настроен весьма критично. Тем не менее, материалы представляют интерес, чтобы понять трудности, с которыми сталкиваются русофилы из Западной Украины, столкнувшись с российскими реалиями. Настоящее имя автора не разглашается, поскольку во Львове у него остались родственники. Первую часть читайте здесь.

Слухи о переходе Львова и других «Восточных крэсов» под Польшу витают уже давно. Самые первые появились ещё во времена майдана в 2014 году, в формате появления новых областей на карте Польши в прогнозе погоды на ТВ. Мало кто воспринимал это всерьёз. Думали, что это скорее всего некое великоимперское самовозбуждение поляков.

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Теперь же, когда война Зеленского зашла в закономерный тупик, элиты решили придумать способ сохранения останков государственности украинских территорий. Вот он и нашёлся – но реализация крайне сомнительна.

Есть очень много мифов и стереотипов о том, что Галиция сплошь заселена этническими поляками, которые в быту общаются на польском языке, молятся исключительно католическим ксёндзам и особо не отличается от «континентальной» Польши. Однако это не так. Все этнические поляки были депортированы по результатам ВОВ. Те, кто сегодня выдают себя за поляков украинской части Галиции – в лучшем случае полукровки. Да, есть некий небольшой процент поляков, которые мигрировали во Львов, однако их меньше, чем даже русских.

Остальная аудитория польских школ и кружков – местные рагули, решившие таким образом вознестись чуть выше соседей по селу и подчеркнуть свою мнимую европейскость. В своё время я имел оказию наблюдать семьи таких псевдо-поляков во Львове. Польский язык у них помнило лишь старое поколение, которым на сегодня 60-80 лет. Люди помоложе – лишь отмечали польские праздники и могли козырнуть парой фраз на польском, регулярно мотались в Польшу «на закупы» и жили на мелком барыжничестве привезёнными оттуда вещами. Да, их дети учились с школах с изучением польского языка, но в семье и быту общались на украинском. Я не могу назвать их такой неотъемлемой частью заграничной культуры, как например этнически-венгерское население Закарпатья.

Потому, на кого именно рассчитана свежеиспечённая уния – мне непонятно. Большинство населения западенщины не владеет польским языком хотя бы на минимальном бытовом уровне. Да, они могут знать отдельные слова или словосочетания, песни или ругательства на польском, но языковой барьер это не снимет. В равной степени западенцы довольно далеки от польской культуры и обычаев, и даже религиозные ритуалы разнятся – я нигде во Львове не видел пасхальных шествий с двухметровой пальмой, а в Польше – запросто.

Большинство западенцев – как бы это ни звучало странным для жителей других регионов – православные. И тут уже роли не играет, в храмы какого патриархата они ходили. Судя по тому, как прохладно верующие Украины встретили и «Томос» от Порошенко, и ПЦУ от Зеленского, идея отучить их от вероисповедания или пересадить на католицизм не будет, как минимум, быстрой, а то и вообще застопорится. Да, в Галиции есть немало католических храмов со своими приходами, но, снова-таки, – это не большинство и не половина. При этом, поляки крайне трепетно относятся к своему католицизму и вряд ли потерпят какие-либо отклонения от привычной нормы.

Отдельный вопрос – болезненное отношение поляков к Бандере и прочим «героям» ОУН-УПА. Всё это у них ассоциируется исключительно с Волынской резнёй, виновными в которой поляки видят исключительно украинцев. Регулярно я читаю новости о том, как в очередной раз польские националисты отобрали у украинских «бешенцев» красно-чёрную тряпку или иные разборки на этой почве. Довершением картины является скандальная песня польского рэпера «Basti» – «вражеская кровь», которая стартует строками «украинская кровь – это вражеская кровь, ни один украинец мне не брат».

Со своей стороны, украинские нацики явно не уступят полякам своего идола, да и за последний год они уже привыкли, что любой европеец им априори должен. Потому, если с нейтральным населением фокус ещё прокатит, то столкновение радикалов с обеих сторон явно не оставит стороннего наблюдателя равнодушным. В этом плане, как ни парадоксально, приход российской власти был бы галичанам выгодней – великодушным жестом доброй воли им простят если не всё, то многое, а вот принципиальные поляки явно припомнят всё и каждому.

К слову, утраченное после войны недвижимое имущество прекрасно помнят. Слухи о реституционном праве прежних хозяев квартир и земельных участков ходят уже много лет. Понятное дело, что текущие жильцы явно будут не в восторге во имя великой «пэрэмоги» отдать «союзникам» по унии своё имущество (хотя иного пути у закредитованной по самые помидоры Украины нет). К слову, тут есть некий забавный исторический нюанс: после ВОВ поляки получили компенсацию за утраченные восточные крэсы, а именно – часть восточной Пруссии, то есть без этого современная Калининградская область должна бы быть больше.

Если следовать простой логике, то при возврате западной Украины полякам не мешало бы вернуть изначальную компенсацию – то есть ставшие «лишними» земли восточной Пруссии. Увы, в современной Польше и её очередных великоимперских амбициях такая логика не работает. Например, не так давно они снова требовали репараций у Германии, хотя по итогам войны они их уже получили в исчерпывающем объёме.

При сочетании упомянутых факторов, получается что уния будет крайне одностороннего интереса. Поляки в комплекте с крэсами получат немало чуждого по разным параметрам населения, которое уже порядком утомило за прошлый год на территории самой Польши. Это при том, что со своей территории неблагодарных рагулей хотя бы можно депортировать, а вот в случае униатства их уже никуда не деть (во всяком случае – привычными законодательными мерами).

Всё это население будет висеть мёртвым грузом, просить денег, отказываться интегрироваться в польское общество (ни языка, ни истории не знают и учить не хотят). Со своей стороны, украинское общество это воспримет как долгожданный приход в Евросоюз, который по обещаниям майданных деятелей должен был приносить исключительно выгоду и радости, и никак не лишения. Так что вполне праведным образом западенцы пойдут к полякам требовать обещанные автобаны, зарплаты по 5000 евро и кружевные трусики, невзирая на то, что обещали им это отнюдь не поляки.

Не получив вожделенного, по старой привычке украинцы начнут майданить, а поляки по примеру французских и иных европейских соседей – разгонять майдан водомётами и слезогоном. Учитывая упёртость и принципиальность обеих сторон, последствия новой унии будут крайне колоритными. Где-то на этом моменте те из галичан, которым возраст позволяет помнить советский период, будут ностальгически вспоминать, как клятые коммуняки их особо и не заставляли вливаться в семью советских народов, а иной раз даже подыгрывали галицкой самобытности.

Таким образом, я прихожу к выводу, что уния Украины и Польши должна происходить по принципу фарша, который нужно провернуть обратно. То есть, как в своё время поляков депортировали из утраченных по результатам ВОВ земель, так и теперь украинцы должны встать и куда-нибудь уйти, освободив шляхтичам исконные крэсы. И даже в текущем беспредельном правительстве Зеленского, такой вариант, пускай даже в масштабах одной только Галиции, маловероятен. С другой стороны, если рассматривать Польшу, страны Прибалтики и Украину исключительно как таран США против РФ, то нет абсолютно никаких препятствий по сортировке и перегруппировке пушечного мяса без оглядки на национальные признаки.

Как уроженцу Галиции, мне прискорбно наблюдать, как регион превращается в никому ненужный чемодан без ручки. России интересна Одесса или пускай Харьков, но бестолковый в промышленном и географическом плане западенский тупик не стоит затраченных на него средств. Интерес поляков по большей части «шкурный», и это мы ещё не узнавали, за какие шиши Польша будет содержать столь лакомые исторические земли, будучи, по сути, дотационным государством. Оставить огрызок Украины как некое независимое государство, пускай даже сказочным образом максимально нейтральное и внеблоковое – оно превратится в забытый всеми аул с нулевыми перспективами и развитием. Из которого – сразу же сбежит всё мало-мальски адекватное население.

Соседи же готовы лишь откусить отдельные фрагменты, но никто не претендует на всю страну. Таким образом, мы видим ярчайший пример, как некогда богатейшая и процветающая республика в составе «оккупантского» СССР успешно скатывается до уровня среднестатистической африканской страны. И вряд ли уния с теми или иными соседями кардинально повлияет на этот процесс.