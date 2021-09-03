Унижение государства: США все меньше интересует Украина

03.09.2021 15:46 (Мск), Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

То, как прошли переговоры президентов США и Украины, особенно отсутствие реакции со стороны американских СМИ, ярчайше демонстрирует, что Вашингтону давно наплевать и на киевские власти, и на то, что происходит у них в стране.

Об этом в эфире телеканала «Юнион» заявил российский политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он напомнил, что даже пресс-конференции по итогам встречи не было.

«Потому что не о чем говорить, нет ничего общего. Это американцы продемонстрировали, но это они продемонстрировали по отношению к Украине. Они формально унижали Зеленского, но на самом деле они унижали Украину как государство… Если бы их действительно интересовала судьба Украины, и она находилась бы в их оперативных планах, то Зеленский был бы принят ещё 17 числа в Женеве. Американцы не хотели принимать Зеленского до встречи с Путиным, чтобы не испортить саму встречу 16 июня. Но 17-го Байден мог бы, не улетая в США, принять Зеленского в Женеве и отработать с ним программу. Они этого не сделали и не могли найти для него времени в Вашингтоне полтора месяца, они принимали кого угодно и кого попало, только не Зеленского. Со страной, которая тебя интересует, так не работают», – заявил Ищенко.

Он напомнил, что когда американцы чувствовали к Украине интерес, украинские президенты принимались немедленно и заранее перед подобными переговорами.

«Я уже не говорю о временах Ющенко, когда его чуть ли не с оркестром встречали, вручали медали, выдавали премии, буквально носили на руках по всем Соединённым Штатам. А Зеленского вообще не увидели. Ладно, его не увидел американский протокол, но его не увидела американская пресса. То есть, для американской прессы, для американского народа этого визита не было, им просто не интересовались. Американская пресса знает, чем надо интересоваться, а чем интересоваться бессмысленно.

Ющенко интересовались, Януковичем интересовались до самого последнего дня. Интересовались, когда был и.о. президента Турчинов, интересовались Порошенко. Вот, где-то с 2016 года они начинают интересоваться всё меньше и меньше, это затухание видно. И к концу президентства Порошенко уже почти не интересуются, но тем не менее когда Порошенко попытался силовым путём сохранить себя у власти, они сказали нельзя», – добавил политолог.

«А сейчас, когда Зеленский творит значительно больше, чем позволял себе Порошенко, они на это вообще не обращают внимания, их это не интересует, они об этом не пишут. У них другие проблемы, у них проблема собак, которых они оставили или не оставили в Афганистане, у них проблема, как они улетали-прилетали в Афганистан, у них проблема в Ираке, где угодно, только не на Украине», – подытожил Ищенко.