Унижение иерархов УПЦ перед Зеленским закончилось закрытием доступа к Лавре

Три часа Зеленский продержал высшее духовенство на улице. Три часа Священный синод УПЦ, в котором большинство пожилых архиереев, в том числе, 85-летний митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, в полном составе униженно стоял перед офисом сатанинского обер-фигляра. В легком облачении, на ветру и холоде.

Епископы пришли туда с нижайшей челобитной о том, чтобы власть не отбирала Лавру и прекратила гонения на Церковь. Но их не пустили даже в вестибюль. Им не позволили хотя бы присесть на бетонные блоки, раскиданные вокруг этого филиала преисподней на случай атаки русских войск.

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Единственная просьба владык, которая «милостивно» была удовлетворена – какая-то тетка вынесла им подстилки. Не для того чтобы сесть, нет, сидеть запрещено! Чтобы подложить под легко обутые ноги.

Таким было начало дня 20 марта, когда синод после своего заседания решил отправиться умолять проамериканскую кодлу о прекращении гонений. С челобитной к Зеленскому, принятой на нем.

А конец этого дня ознаменовался вполне закономерным результатом сего немыслимого для многих верующих унижения предстоятеля, архиерейства и Церкви перед сатанистами. Как сообщил вечером глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент, с 21 марта 2023 года доступ к мощам преподобных святых Киево-Печерской Лавры закрывают.

«И вот сегодня должен вам экстренно сообщить еще одну очень неприятную новость… пришло письмо от руководства заповедника «Киево-Печерская лавра» с уведомлением о том, что с завтрашнего дня, с самого утра, доступ к пещерам для поклонения мощам Печерских угодников, будет прекращен музеем», – сказал владыка.

По его словам, экстренное ограничение доступа к мощам связано с тем, что Минкультом была создана комиссия, цель которой, как указано в письме, «определить наличие сохранности музейных экспонатов», как они называют святые мощи.

«Она будет работать от 20 марта и до неизвестного срока. На время работы этой комиссии посещать пещеры, а также Крестовоздвиженский, Анно-Зачатьевский и «теплый» храм наши верующие не смогут, и в этих храмах не смогут проводить ни богослужения, ни молебны, ни другие службы, которые уже много десятилетий каждый день совершались ради духовного утешения всех, кто приходил на молитву в Киево-Печерскую лавру», – говорится в сообщении архиерея.

Митрополит Климент сказал, что неизвестно, когда будет возможность снова поклониться мощам и будет ли эта возможность вообще, так как существует вероятность того, что представители государственного заповедника не дадут верующим УПЦ молиться в Лавре.

Вот ни раньше, ни позже, а именно вечером, после похода на Банковую, ведомство коломойского подонка Ткаченко разродилось упомянутой срочной писулей.

Мы снова говорим об этих волнующих событиях с русскими киевлянами, прихожанами канонических храмов, Олегом, Ниной и Николаем.

ПолитНавигатор: Как вы думаете, в чем был смысл данного унизительного вояжа? Действительно ли архиереи решили лично «просветить» Зеленского, будучи убежденными в том, что его держит в неведении окружение, а сам он белый и пушистый? Вы верите в такую наивность умнейших епископов?

Я лично не очень. Знаете, вспоминается сразу фраза покойного отца Димитрия Смирнова: «Среди архиереев встречаются разные люди, но дураков среди нет». Может быть, они предвидели ситуацию? Знали, что их не пустят и рассчитывали привлечь внимание прессы и мировой общественности?

Олег: Очень может быть. Тем более что когда их не пустили, так и случилось. Митрополит Климент практически провел нон-стоп интервью в течение нескольких часов, в котором изложил для приехавших медийщиков многие пункты претензий УПЦ к властям по поводу их незаконных действий. Может быть, и имелся у синода такой замысел. Один из замыслов. Но если это так, то выглядит как-то театрально, что ли…

Ведь можно было в Лавре созвать пресс-конференцию, объявить там о неприятии властей, обратиться к пастве. Выплеснуть, образно говоря, в морды всей этой зеленской сволочи всю правду и объявить им анафему. И все это поведать журналистам. А тут опять двойственность какая-то. Что называется, «ни два, ни полтора»…

Кстати говоря, особого резонанса в СМИ не получилось. Приехали, в основном, сервильщики вроде порошенковского «Пятого канала». А им была дана указка сообщать или негативно, или никак. В пабликах – да, волна пошла большая.

Николай: Вы знаете, я очень стараюсь не впадать в осуждение нашего священноначалия. Но когда они пришли к офису президента, со своим обращением, мне это показалось позорным… Сколько же можно унижаться перед явными врагами и губителями Церкви? Так же позорится Церковь! Об этом все больше людей говорит … Потом, когда владыченьки часами стояли на холоде, еле одетые, мерзли, в их-то возрасте, я посчитал это подвигом. Да и не только я, почитайте комментарии – тысячи верующих.

ПолитНавигатор: А потом у Зели «тэрпэць» порвался, и он врубил сирену…

Олег: Да, и только после этого епископы разошлись. Но перед уходом не преминули в который раз сказать, что если Лавру отберут, то где же они будут молиться за Украину, власти и воинство ее? Понимаете – в первых словах не за Церковь, не за паству, а за эти категории!

Вы знаете, у меня, и не только у меня, на эти слова ну просто уже идиосинкразия. Да сколько же можно твердить про эту поганую власть и воинство? Сколько молиться можно за откровенную нечисть? Сколько можно расшаркиваться перед бандитами?.. Вот это и был второй позор за этот день. Хотя я согласен, их стояние было похоже на подвиг. До вот этого самого, набившего оскомину, финального пассажа. Ну и как итог – новый вечерний ультиматум о закрытии Пещер и главных храмов.

Нина: Да, понятно, почему он возник. Видно, Зеля, разъяренный тем, что стояние архиереев под его окнами превратилось в импровизированную пресс-конференцию, дал приказ немедленно форсировать события. А насчет сирены – ясное дело, терпение у наркомана кончилось, и он принял решение устроить такой разгон «несанкционированного митинга». Но хорошо, хоть так.

В следующий раз, не дай бог, конечно, но может и на силовой разгон пойти. Они ж наглеют день ото дня, эти уроды во власти. Чем больше перед ними унижаются, тем больше наглеют…

Николай: Честно говоря, я тоже не могу понять этого излишнего смирения духовенства перед врагами Христа. Мне очень жалко Блаженнейшего Онуфрия, я отношусь к нему с глубочайшим уважением. Но я не могу понять, почему он относится к откровенному мерзавцу, демону во плоти, как к дитю малому, которое надо увещевать.

Я понимаю, возможно, у Блаженнейшего ко всем такое любовное отношение. Но ведь он предстоятель УПЦ во время гонений, нужна же твердость. Нужно что-то делать для спасения Церкви и верующих. Если он не может проявить твердость, ну тогда, может быть, ему лучше бы уйти на покой, молиться за весь мир, как он хочет. А предстоятелем сделать человека, который способен встать на защиту Церкви, паствы и святынь.

Очень много откликов на потрясающее событие появилось в православных соцсетях. Диапазон мнений широкий – от возмущений унижением перед сволочами до восхищения духовенством и молитвами за него. Вот лишь несколько комментариев.

«Эти кадры должны облететь весь мир. Потрясает и щемит сердце…. Сам Блаженнейший с высочайшим духовенством Церкви смиренно стоят у порога безбожной власти….уже несколько часов. Ангелы ждут аудиенции у пигмеев. Просто нет слов, чтобы выразить свое презрение всей этой шайке разнузданных сатанинских ставленников, потерявших совесть и не имеющих элементарного уважения даже попросту к людям в уважаемом возрасте, не говоря уже о сане. Считаю, что не нужно ходить на поклон к псам и унижаться. Они привыкли с подобострастием лизать подмётки всяким европейским мелким чинушам и чинушкам, скалить зубы голливудским актеришкам и заглядывать в рот вышедшим в тираж деятелям, а к своим старшим людям выражают презрение…»

«Сегодня к Президенту Украины приходил Бог. Но у Президента было много других дел, и он прогнал Бога. Киево-Печерская Лавра – третий удел Богородицы. Но власть выгнала Богородицу из Лавры. Вместе с монахами, посвятившими себя служению Богу и Богородице. У власти на Лавру другие планы: там теперь будут демонстрировать «музейные экспонаты» и устраивать «патриотические» концерты».

Олег (по поводу последнего комментария): Вы знаете, все-таки Господь наш Иисус Христос никогда не приходил унижаться перед Понтием Пилатом, Иродом или иудейскими первосвященниками. Нигде в святом Евангелии об этом не сказано. Наоборот, он обличал их и называл «порождениями ехиднины».

А утром 21 марта безбожная кодла под видом «комиссии минкульта» приперлась в Лавру и занялась своими кощунственными «экспертизами». Ближние Пещеры и самые главные храмы закрыли. В Сети появилось видео, как «эксперты» поднимают крышку раки со святыми мощами и «исследуют» ее. Похабные нехристи, ничего не смыслящие в Православии, начинают глумиться над святынями своими грязными руками… Вот такой результат ложно понимаемого смирения. А может быть, просто малодушия?