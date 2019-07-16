Унижение Киева в Амстердаме по делу о крымском золоте закономерно – эксперт

16.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Апелляционный суд Амстердама оставил на рассмотрении дело о государственной принадлежности золота Скифов, привезенного из Крыма на выставку в столицу Нидерландов в 2014 году.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил журналист радиостанции «Вести FM» Владимир Аверин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Таким образом, музейные экспонаты на данный момент не будут отданы Украине, которая требовала доставить их на свою территорию после включения Крыма в состав Российской Федерации.

«Сегодня у части украинского общества вполне есть возможность назвать Апелляционный суд Амстердама пророссийским, потому что вынесено решение о том, что суд отложен.

Все прекрасно знают эту проблему, когда скифское золото из крымских музеев в феврале 2014 года было на выставке в Амстердаме, и окружной суд Амстердама в 2016 году признал, что нужно вернуть это Украине, потому что надо вернуть Украине. Естественно, была подана апелляция, и сегодня апелляционный суд Амстердама сказал, что невозможно решить, потому что недостаточно информации, и потребовал информацию как у одной стороны, так и у другой.

Последовал комментарий Минюста Украины, и там украинский министр юстиции обвиняет Апелляционный суд Амстердама в том, что он попрал положение ЮНЕСКО о незаконном вывозе культурных ценностей.

При этом данное положение ЮНЕСКО говорит о воровстве, о захвате, как в Багдаде, когда солдаты забирали из музеев и вывозили, и ни в коем случае это положение не касается этого самого спора», – отметил Аверин.