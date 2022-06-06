Униженные Западом болгары выместили злость на Рогозине

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин резко отреагировал на закрытие неба Болгарии, Македонии и Черногории для самолета министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Он с издевкой пригрозил этим странам в своем ТГ-канале российской стратегической ракетой РС-28 «Сармат», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот чем хорош “Сармат”? Он у трусливых болгар, злопамятных румын и предавших нашу общую историю черногорцев согласие на пролёт спрашивать не будет. Равно как и у прочих шведов», – написал Рогозин.

Британский таблоид Daily Mail цитирует оскорбительные комментарии болгар в соцсетях на высказывание Рогозина.

«Судя по вашим армейским действиям, ракета, нацеленная на Болгарию, упадет где-то под Иркутском [в Сибири]», – пишет один из пользователей. «Не могли бы вы перестать печатать на кириллице… Болгарские трусы не хотят, чтобы такой отброс, как вы, использовал этот алфавит. Слава Украине», – добавил другой. Ему также написали: «Надоели ваши упоминания о прошлом. Почему вы не говорите о будущем? Потому что у России нет будущего с такими парнями, как вы».

Однако в России многие поддержали министра.

«Помяните мое слово. Однажды чтобы пролететь из России в Сербию, понадобится попросить разрешения только у Венгрии. А никаких черногорий и северныхмакедоний и прочих албанских косовых просто не будет. Грядет дебалканизация Балкан», – написал публицист Егор Холмогоров.

«Белоруссия и Северная Корея «плохие страны». Они не слушаются США. Болгария, Северная Македония и Черногория хорошие страны, они исполняют любой танец под бубен Дядюшки Сэма. Мир перевернулся, мораль утонула в мерзости. Лизоблюды не порицаемы. Уважающие себя, и окружающих тоже, страны, это, по мнению Запада, «изгои». Каприз США – не пускать Сергея Лаврова на переговоры в Сербию исполнен. Противно, как будто болгары, черногорцы и северные македонцы принародно сделали интимный финт Вашингтону», – считает военкор Александр Сладков.