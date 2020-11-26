Униженный Западом Макей наговорил комплиментов России

26.11.2020, Москва, Елена Острякова

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, известный своими националистическими прозападными взглядами, рассыпался в благодарностях перед Россией за поддержку в ситуации политического кризиса.

Об этом он заявил сегодня в Минске на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Беларусь высоко ценит твердую надежную последовательную позицию РФ при обсуждении правозащитной проблематики на площадках ООН и ОДКБ. Недавнее мероприятие по белорусскому вопросу в совете по правам человека при ОБСЕ, необоснованные санкционные меры наглядно демонстрируют политизацию и нагнетание ситуации со стороны Европейского Союза.

Налицо явное злоупотребление правочеловеческой тематикой и применение двойных стандартов к нашим странам, которые якобы не разделяют универсальные западные ценности и дорожат собственным суверенитетом. С удовлетворением отмечаю поддержку России в послевыборный период на фоне агрессивного внешнего давления на белорусское руководство и попыток дестабилизировать обстановку», – сказал Макей.

По его словам, взаимодействие с Россией носит «дружественный и конструктивный характер». В рамках совместного заседания коллегий двух министерств в Минске обсуждалось снятие ограничений на передвижение между двумя странами, была выражена взаимная заинтересованность в укреплении Союзного государства.