Унизили и ограбили: экономист рассказал об ужасах возвращения украинцев из ОАЭ

14.04.2020, Киев, Игорь Петров

Украинские чиновники не хотели организовывать вывоз украинских граждан из ОАЭ в связи с пандемией, хотя местные власти предоставили все возможности для этого за свой счет, а когда граждан все же вывезли, на них попытались нажиться и не предоставили им возможности протестироваться на коронавирус.

Об этом эфире программы «Принцип Гольдарба» на телеканале KPT заявил экономист Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«9 числа этого месяца из Арабских Эмиратов сюда в Украину летит самолет. Это самолет Арабских Эмиратов, это самолет с гуманитарной помощью – маски, халаты и еще что-то, аппараты вентиляции. И в этот самолет хотят посадить наших граждан, которые там застряли – их должно было лететь 170 человек.

Незадолго до вылета украинское консульство обманывает их, говорит: вылета не будет. Но так как он должен был состояться рано утром, люди продолжили спать – и пятьдесят или шестьдесят человек просто в аэропорт не приехали, они остались там сейчас, в Эмиратах.

Еще раз: Эмираты организовали самолет, питание для людей, для наших людей, бесплатно, они не просили за это деньги, гуманитарный груз. И тут те кто приехал в аэропорт, сталкиваются с другим. Они приехали к 5 или 6 утра, а им говорят – рейса не будет, вы не полетите или полетите, если напишете расписку – вот задумайтесь! – расписку о неразглашении данных о том, что вы будете проходить тесты против коронавируса и так далее.

И избегать каких-либо контактов со СМИ. Чем средства массовой информации могут помешать борьбе с коронавирусом в Украине? Так вот, дошло до чего: люди сидят в аэропорту, их уже выпроводили в постпограничную зону, 112 человек сидит там наших сограждан в шлёпках, в шортах, в майках, еще в чем-то. А самолет Украина отказывается принимать.

Они сидели там несколько часов, пока не приехали руководители, какие-то шейхи приехали… и эти шейхи прям при наших согражданах начали на английском матюками обкладывать украинских консулов: «что вы совсем с ума сошли? Мы вам все обеспечили, все предоставили, вы теперь своим же гражданам и нам морочите голову, что вы не примете этот самолет в Киеве!».

Дошло до скандалов, до криков. Отправили самолет, люди радостные загрузились прилетели сюда. Их поместили в обсервацию, подогнали под самолет автобус и за Киев вывезли. С них содрали по 300 или по 400 долларов, хотя все это должно было быть предоставлено им бесплатно.

Вот представьте – 100 человек заплатит по 400 долларов, это кто-то поднимает 40-50 тысяч просто на беде, на пандемии. Кто-то зарабатывает эти деньги, хотя государство выделяет деньги для обсервации, для их осмотра, для лечения.

И ещё один момент – людей поместили на обсервацию, они сейчас сидят мы. Их поместили на обсервацию по подозрению в том, что вдруг у кого-то коронавирус. Знаете сколько тестов сделали? Ни одного. Ни одного тестирования не сделали по прилету сюда. В лучшем случае подносили вот эту фигню и замеряли: вот, 36,5, все нормально, две недели живи на обсервации, но заплати за нее, и еду купи у нас», – возмущен Максим Гольдарб.