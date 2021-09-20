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20.09.2021 12:18 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Газ, Германия, Дзен, Политика, Россия, Экономика, Энергетика
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Ункауф: Российский газ нужен будет Германии еще 70 лет

Газопровод «Северный поток-2» создаст новые связи для обеспечения устойчивости российско-немецких взаимоотношений Об этом в...

Газопровод «Северный поток-2» создаст новые связи для обеспечения устойчивости российско-немецких взаимоотношений

Об этом в интервью «Известиям» заявил представитель Федеральной ассоциации экономического развития и внешней торговли ФРГ Урс Ункауф.

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«Энергетические отношения между Россией и Германией были заложены еще в XX веке. Уже в то время, хотя тогда между нашими странами было гораздо более жесткое политическое противостояние, нежели сейчас, мы смогли навести мосты. Поэтому, думаю, теперь, когда «СП-2» наконец построен, пуск российского газа не только в Германию, но и в другие страны Европы также создаст новые связи для обеспечения устойчивости наших взаимоотношений», – считает собеседник издания.

По его словам, если политикам не удается найти общий язык и договориться, диалог между странами могут обеспечить экономика, а также энергетика.

«Но возвращаясь к «СП-2», я считаю, что нам нужно иметь как можно больше диверсифицированных источников, потому что это также вопрос энергетической безопасности. В этом смысле Россия всегда была надежным партнером Германии. И когда мы думаем о будущем энергетических рынков, я убежден: в предстоящие 60–70 лет нам все еще будут нужны ископаемые виды топлива, природный газ, нефть. Возможно, нам также следует вернуться к обсуждению по использованию в Европе ядерной энергетики», – резюмировал Ункауф.

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