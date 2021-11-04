Унтер-офицерская вдова, или Как Молдове аукнулась поездка Санду на «Крымскую платформу»

04.11.2021 10:22 (Мск), Кишинев, Владимир Букарский

После подписания газового контракта, заключённого правительством Молдовы с «Газпромом», не утихают споры, кто выиграл, а кто проиграл от подписания этого соглашения. Попытаемся в этом разобраться.

Как мы помним, изначально обе стороны стояли на не сводимых друг к другу позициях. Прозападное руководство Молдовы полагало, что сможет в течение нескольких лет окончательно освободиться от энергетической опеки России, при этом Москва на протяжении этих же лет будет продолжать исправно снабжать одну из бывших республик СССР дешёвым газом в рамках заключённых ранее контрактов.

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Россия, со своей стороны, дала понять, что время подарков закончилось и что Молдова за проевропейский курс должна будет заплатить надлежащую цену. Это стало тем более очевидно после целого ряда демонстративно антироссийских шагов Кишинёва: участие президента Майи Санду в «Крымской платформе», озвученное ею же ультимативное требование вывода российских войск из Приднестровья, препятствие ротации военнослужащих миротворческого контингента и многое другое.

Российскую корпорацию «Газпром» интересует, в первую очередь, доход, равно как и нормальные, недискриминационные условия для поставок газа европейским потребителям. При этом Евросоюз сам отказался от практики долгосрочных газовых контрактов, перейдя на спотовые аукционы и реализуя свой безумный проект «зелёной энергетики». Российское руководство и «Газпром» идут навстречу союзной Белоруссии либо странам, проводящим дружественную политику в отношении Москвы (Сербия, Венгрия), но оплачивать прозападные амбиции Молдовы там явно не готовы.

Уже в ходе переговоров Молдова отказалась от своей непримиримо-воинственной позиции: её представители говорили о готовности заключить долгосрочный договор с «Газпромом» по цене на 50% ниже рыночной. «Газпром» предлагал 25-процентную скидку при условии погашения накопившейся задолженности правобережной части Молдовы перед российским газовым концерном.

Между тем, представители западных стран стали обвинять руководство России в оказании давления на Молдову. Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что «Россия использует газ для издевательства над Молдовой». В то же время, официальные представители Молдовы начисто отвергали факт шантажа со стороны Москвы.

Однако подлинным объектом шантажа была как раз Россия: в заложниках у прозападных властей Кишинёва оказалось Приднестровье, жизнедеятельность которого полностью зависит от поставок газа в Молдову либо напрямую через Украину, либо через «Турецкий поток». В случае полного отключения Молдовы от российского газа стала бы невозможной работа Кучурганской ГРЭС на территории Приднестровья и металлургического завода в Рыбнице. Пострадали бы Гагаузия и другие регионы Молдовы, ориентирующиеся на взаимодействие с Россией, а также значительная часть населения республики, не голосовавшая ни за Санду, ни за её карманную партию «Действие и солидарность».

29 октября весь регион вздохнул с облегчением: в Москве был подписан протокол о продлении действия договора от 2006 года о поставках газа в Молдову. При этом расчётная формула была изменена: если раньше в холодный период года цена была привязана к стоимости топлива и мазута, то теперь в холодные месяцы 70 процентов объема, а в теплое время года 30 процентов будут привязаны к цене на нефть. Весь остальной объём газа Молдова получит по рыночной стоимости.

Каковы же итоги столь мучительных переговоров, отражённые в протоколе?

Во-первых, Молдова осталась в числе стабильных покупателей российского газа сроком как минимум на 5 лет. Как убедились власти страны, альтернативы российскому «голубому топливу» для Молдовы в ближайшее время нет и не предвидится. Цена на газ до конца года составит 450 долларов за 1000 кубометров, после нового года она вырастет, по прогнозам экономистов, до 550-600 долларов.

Во-вторых, Молдова признала свои долги перед «Газпромом». Уступкой с российской стороны было проведение независимого аудита, при этом аудитора выберет правительство Молдовы.

В-третьих, газопровод Яссы – Унгены – Кишинёв, который когда-то предназначался для диверсификации поставок газа в Молдову, и в строительство которого Евросоюз вложил 150 миллионов евро, оказался грудой металлолома, зарытого в землю. Как минимум в течение ближайших пяти лет он будет пустым и абсолютно бесполезным. И сегодня уже мало кто вспоминает ту помпезность, с которой 1 октября этого года последняя ветка этой ненужной трубы была сдана в эксплуатацию.

В-четвёртых, Приднестровье будет полностью укомплектовано газом, а Кучурганская ГРЭС укрепит свои позиции в качестве экспортёра электроэнергии.

И наконец, в-пятых, статус АО «Молдовагаз» в течение ближайших пяти лет останется неизменным. Меморандум от 29 октября запрещает принудительную реорганизацию этого предприятия вплоть до выплаты им всей задолженности перед «Газпромом». А это значит, что внедрение пресловутого Третьего энергопакета, дискриминационного для российского газового концерна, будет приостановлено на протяжении, по меньшей мере, пяти лет. И это главное достижение «Газпрома» в ходе данных переговоров.

Что касается самой Молдовы, то даже заключение договора по цене намного ниже рыночной не спасает молдавскую экономику от роста цен и тарифов. О том, что цены на коммунальные услуги, и в первую очередь на отопление, будут значительно увеличены уже в текущем месяце, заявил вице-премьер правительства Молдовы Андрей Спыну. Это по цепочке вызовет удорожание молдавской продукции, которая потеряет свою ценовую привлекательность. Всё это неизбежно вызовет социальное недовольство – большинству людей непосилен и нынешний тариф на отопление.

А ведь у Майи Санду были все возможности сохранить существовавшую прежде цену на газ (либо обеспечить цену на уровне Белоруссии, Венгрии или Сербии), и избежать необходимости повышения тарифов для населения. Надо было просто не ехать на «Крымскую платформу» и не участвовать в иных показных антироссийских шоу.

Таким образом прозападное руководство Молдовы, подобно унтер-офицерской вдове в устах городничего Сквозник-Дмухановского из гоголевского «Ревизора» само себя высекло неумеренным желанием.

Абсолютно прав в своей оценке российский политолог Сергей Михеев:

«Это четкий пример того, как глупость и отсутствие понимания суверенных интересов государства, а также зависимость от внешнего влияния приводят к проблемам: Молдова хотела показать «козу» России, а показала самой себе».