«Унылое зрелище» – сенатор сравнил Берлин с Москвой

Владимир Гладков.  
11.02.2024 13:24
  (Мск) , Москва
Просмотров: 2082
 
Дзен, Запад, Политика, Россия, Санкции


Антироссийские санкции дорого обходятся для экономик стран ЕС, и поэтому многие западные политики начинают сомневаться в рациональности своих решений.

Об этом на круглом столе в Москве сообщил сенатор Алексей Пушков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Антироссийские санкции дорого обходятся для экономик стран ЕС, и поэтому многие западные политики начинают...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Европа выглядит достаточно бледно по сравнению с подвергнутой мощнейшему санкционному давлению Россией.

И это подрывает рациональное начало в европейской политике разрыва с Россией. И мы слышим, это периодически прорывается то у премьер-министра Словакии Фицо, то у премьер-министра Венгрии Орбана. Это два, а молчат двадцать два, а сомневаются сорок два.

А невозможно не сомневаться. Орбан говорит: «Мы платили за газ 350 миллиардов в год, а теперь платим 650 миллиардов в год». И что здесь можно сказать? И этот контраст – очень важный момент», – сказал Пушков.

Он подчеркнул, что даже внешне российские города выглядят лучше.

«Вот, сейчас у Такера спрашивают, как ситуация в России, где, по мнению многих западных изданий, голод, полная деградация.

Я не говорю уже о внешнем виде города Москва. Вот, в Берлине я был до этого кризиса – это унылое зрелище. В девять вечера мы встретили трёх человек на центральной улице и, как выяснилось, они были беженцами из Ирака. Немцы где-то прятались от европейского успеха.

И это психологическое давление подрывает ставку на изоляцию и давление России. Потому что зачем, если не выходит? Если бы выходило, то другой момент, но ведь не выходит», – добавил парламентарий.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    26272829  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть