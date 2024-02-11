«Унылое зрелище» – сенатор сравнил Берлин с Москвой

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Антироссийские санкции дорого обходятся для экономик стран ЕС, и поэтому многие западные политики начинают сомневаться в рациональности своих решений.

Об этом на круглом столе в Москве сообщил сенатор Алексей Пушков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европа выглядит достаточно бледно по сравнению с подвергнутой мощнейшему санкционному давлению Россией. И это подрывает рациональное начало в европейской политике разрыва с Россией. И мы слышим, это периодически прорывается то у премьер-министра Словакии Фицо, то у премьер-министра Венгрии Орбана. Это два, а молчат двадцать два, а сомневаются сорок два. А невозможно не сомневаться. Орбан говорит: «Мы платили за газ 350 миллиардов в год, а теперь платим 650 миллиардов в год». И что здесь можно сказать? И этот контраст – очень важный момент», – сказал Пушков.

Он подчеркнул, что даже внешне российские города выглядят лучше.

«Вот, сейчас у Такера спрашивают, как ситуация в России, где, по мнению многих западных изданий, голод, полная деградация. Я не говорю уже о внешнем виде города Москва. Вот, в Берлине я был до этого кризиса – это унылое зрелище. В девять вечера мы встретили трёх человек на центральной улице и, как выяснилось, они были беженцами из Ирака. Немцы где-то прятались от европейского успеха. И это психологическое давление подрывает ставку на изоляцию и давление России. Потому что зачем, если не выходит? Если бы выходило, то другой момент, но ведь не выходит», – добавил парламентарий.