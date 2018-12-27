Унылый Бойко может обогнать Порошенко, но их «сделают» Тимошенко с Зеленским

27.12.2018, Киев, Игорь Петров

Даже не отличающийся красноречием и харизмой экс-«регионал» Юрий Бойко имеет шансы опередить Петра Порошенко в первом туре президентских выборов, заявил на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Алексей Якубин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Одна из главных интриг на оппозиционном антимайданном поле – интрига вокруг единого кандидата. Мы видим, что наиболее рейтинговый сейчас – Юрий Бойко. Но остается открытым вопрос, станет ли он той точкой кристаллизации антимайданного избирателя, причем не только Юго-востока. Если ему это удастся, в первую очередь, с повесткой дня о мире, переговорах, обмене моряков, вопрос, связанный с тарифами, то есть вероятность, что именно он и Юлия Владимировна окажутся во втором туре, а Петр Алексеевич – не окажется», – сказал Якубин.

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Впрочем, он тут же признал, что все карты в предвыборных раскладах спутает выдвижение комика Владимира Зеленского – в этом случае уже он вместе с Тимошенко делит первые места в рейтинге кандидатов.

«После недавнего интервью Зеленского можно с 99%-ной вероятностью говорить, что в перечне реальных кандидатов у нас появился еще один. Он очень многим будет путать карты, потому что вносит, мягко говоря, дискомфорт на Банковой, дискомфорт для представителей «Оппозиционного блока».

Если посмотреть социологию, то он «оттаскивает» проценты у очень многих. Помимо того электората, который голосует «против всех» и «электорального болота», которое часто меняет свое мнение, – это и люди, которые готовы переориентироваться от уже действующих политиков. Уже много лет у нас выборы проходят по принципу выбора не лучшего, а лучшего из худших.

С появлением новых кандидатов мы увидим перетоки и от Тимошенко, и от Порошенко, и от других политиков – в зависимости от того, как будет построена кампания Зеленского. Сейчас у него второе место, он обгоняет Петра Алексеевича», – сказал политолог.