Унылый пиар Медведчука. Когда процесс важнее результата

Возможно, кому-то это покажется смешным, но Виктор Медведчук написал новую статью. Казалось бы, близкий к нулевому практический выхлоп предыдущих публикаций этого автора на весьма статусных площадках, должен был навести на мысль о провале данной ПР-кампании. Однако если, несмотря на это, тексты за подписью бывшего лидера ОПЗЖ продолжают регулярно выходить в свет, очевидно, что раз эти звезды зажигают, значит, это кому-то все же нужно.

Пространство для гаданий на кофейной гуще относительно того, какая же всесильная невидимая рука стоит за плодовитым публицистом, достаточно невелико. Конечно же, это не какие-то украинские политики-эмигранты и прочие инициативники, которые, как их подозревают конспирологи из Телеграма, мечтают таким образом вернуться в пространство актуальной украинской и российской политики. Для этого у всех у них вместе взятых просто нет достаточного административного ресурса.

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Также понятно, что это не инициатива и самодеятельность самого Медведчука – чьим бы кумом ты ни был, однако в условиях российской политической и медийной реальности сам факт появления на государственных медиа-площадках с такого рода тезисами по вопросу, представляющему эксклюзивную сферу компетенции и интереса Самого Первого Лица, возможен лишь с отмашки и по согласованию. А уж, в каких кабинетах и на какой из московских площадей – вопрос хоть и представляющий исследовательский интерес, но в общем, вторичный по отношению к вопросу основному.

Это было верно и в случае конкретно-олигархической Национальной медиа-группы, на страницах ведущего издания которой дебютировал воскресший из политического небытия Медведчук, и это тем более верно для стопроцентно государственного РИА “Новости”, где вышел последний по счету манифест беглого украинского политика.

Многие задаются вопросом, кто адресат всех этих многобуквенных посланий, на какую аудиторию они рассчитаны? Здравый смысл подсказывает, что это не может быть ни российская аудитория, для которой фигура Медведчука глубоко периферийна, ни тем более украинская, где этот автор демонизирован усилиями националистической и грантоедской пропаганды последних 20 лет, а сегодня вообще выведен за скобки актуального политического процесса и умножен на ноль лишением гражданства и активов.

До определенной степени верно, что это такое послание Западу. Точнее, тем кругам, которые манят российское руководство морковкой заморозки конфликта. А Медведчук в этой оптике (опять же, глазами московских) – идеальный кандидат на роль медиатора, переговорщика, представляющего «хорошую Украину» из розовых кремлевских снов.

Вместе с тем, нужно отдавать отчет в том, что сегодня любые статьи Медведчука, какие бы тезисы в них ни излагались, это типичный фальстарт – ну или работа вхолостую, так сказать, на вырост. Потому что и ежу понятно, что какой-то практический смысл заявленная деятельность Медведчука может иметь только в одном единственном случае: когда Украина потерпит военное поражение, а российские танки будут стоять на Крещатике.

В любых же других вариантах попытки Москвы навязать или предложить Медведчука Западу в качестве стороны переговоров будут столь же «успешны», как и восьмилетние попытки усадить Киев за стол прямых переговоров сначала с Захарченко и Плотницким, а затем с Пушилиным и Пасечником.

Для Запада сегодня (и с очень большой степенью вероятности завтра) существует лишь единственный легитимный представитель Украины, фамилия которого – Зеленский. На тот же гипотетический случай, если Зеленского в обозримой перспективе каким-то образом сдадут в утиль, нет сомнения, что у Запада есть готовая скамейка проверенных и лояльных запасных для замещения вакантного места, и в нее точно не входит Виктор Медведчук.

Заставить Вашингтон или Лондон даже теоретически включить Медведчука в шорт-лист номинантов могут исключительно зримые, внушительные и неоспоримые российские военные победы на земле. А это тот вариант, который на данный момент представляется наименее вероятным. Текущие локальные успехи на Донбассе не должны никого обманывать – это именно что текущие локальные успехи, и совсем не факт, что они приведут к быстрому перехвату стратегической инициативы и коренному перелому войны в пользу РФ. Это пока что из сферы желаемого, а не действительного. Для победы надо еще очень сильно попотеть, война, как известно, сама себя не выиграет.

Но если все это так, для чего же тогда Медведчук упорно продолжает радовать читающую публику своими экзерсисами, не уставая виртуально уворачиваться от виртуальных же плевков рассерженных рецензентов в свою сторону?

Какова цель всего этого? Не думаю, что сильно ошибусь, предположив, что мы имеем дело с банальным антикризом по приучению российской аудитории к самой фигуре достаточно одиозного в России автора и политической реабилитации носителя этой фамилии. Иначе говоря, не важно, что он пишет в каждой конкретной статье. Не важна даже положительная реакция на эти опусы со стороны аудитории. Это тот случай, когда важно само то, что конкретная фамилия постоянно на слуху, упорно звучит в привязке к определенным политически значимым инициативам.

Как говорили классики PR, любое упоминание суть реклама, кроме некролога. Важно то, чтобы Медведчук не уходил из политического и медийного пространства – не важно, ругают его или хвалят. В связи с чем – не удивлюсь, если пост-фактум окажется, что и хвалебные, и ругательные отзывы о публицистике Медведчука оплачивались из одной и той же кассы.

Кстати о кассе. Вполне можно допустить, что второй по степени значимости задачей продюсеров этого проекта является необходимость убедить вышестоящее начальство в том, что не только будущие, но и все предыдущие инвестиции в Медведчука были так или иначе оправданы. Потому что иначе рано или поздно встанет вопрос об эффективности и целевом назначении выделявшихся 8 лет на разнообразные «пророссийские инициативы на Украине» денег.

Так что на короткую историческую дистанцию эта музыка, увы, будет вечной. Во всяком случае, насколько хватит выделенных бюджетов. Что означает: нынешняя статья Медведчука в РИА «Новости» – далеко не последняя. А, следовательно, мы еще не раз будем читателями этой удивительной смеси политической маниловщины и пафосных самооправданий задним числом.