УПА и школа ибн Хоттаб

14.10.2021 16:32 (Мск), Одесса, Татьяна Белая

Новости Украины

Я же вам говорила, что все события на Украине развиваются по принципу собачьей свадьбы. Логики ноль, но какова экспрессия! Вот приковылял старый беспородный пес за сукой — хоба! — своим указом Кучма повелел праздновать 14 октября День украинского казачества. Приполз еще какой-то кобель лишайный, весь в парше — Ющенко постановил отмечать 14-го еще и День УПА. Прямо из-под наркоза сбежал ожиревший после кастрации пудель — к упомянутой дате Порошенко приплел День защитника Украины.

А мерзкому пучеглазому чихуахуа, которому в силу размеров до сучки и не допрыгнуть, что оставалось делать? Правильно, по классике — громче всех лаять, чтоб аж до сердечного кашля. Да, именно при Зеленском масштабы празднования бог знает чего ослепили собачонок широтой размаха. С чем сравнить, даже не знаю… О! С праздником Поедания убитых врагов в Папуа Новой Гвинее, где в этот день было принято есть умерших родственников и собственные отрубленные пальцы. Так же пышно, весело и с умом!

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А что касается идеологической составляющей, то к казакам, бандеровцам и нынешним убийцам остается прибавить еще и «ибн Хоттаб» для пущего маразма. Хотя, учитывая политику пресмыкания перед исламистами и присовокупление крымских татар к коренным украинцам, скоро так и будет.

Меня же торжество с какой точки зрения интересовало? Вот, думаю, решит кто-то поздравить сына с Днем украинского защитника в школе, а он как выдаст что-то наподобие: «Кто, я защитник? Украины? Какой еще Украины?» и т. п. Случится эль скандаль при посторонних — ну, нафиг! Но только в школу он не во Львове все-таки ходит, а в Одессе, поэтому учителя златокузно эту тему огибали, детей с супостатами не сравнивали и такой судьбы им не желали. Сплошной, по сути дела, игнор.

Был, правда, случай, когда папа-атошник предложил (нет, потребовал) в классном чате поздравить мальчиков 14 октября, однако его требование никто не лайкнул, даже классовод из вежливости — не знаю уж, как она потом отбрехивалась, наверное, что нетути интернету.

А проблема поначалу стояла суровая — со всех сторон. Дело в том, что нынешняя школа «за новою програмою» не только оскотинивает детей всеми этими «будэ баби биб у борщ» и стишками про «тупорылу свыню», но и обдирает до нитки вплоть до последнего прабабушкиного золотого зуба, поэтому перспектива — а все, зубов уже не осталось! — покупки подарков девочкам мальчиками и мальчикам девочками совсем не бодрила.

К слову, когда сын пошел в школу, 23 февраля уже аннигилировали, а 8 Марта нет (пока нет). И тут нас спасло объединение материального с идеологическим — на школьном собрании было решено обойтись малой кровью и устроить что-то вроде Дня гермафродита, когда одноклассники поздравляли друг друга посредством самоделок из говна и палок. Однако с годами такая политкорректность стала уже попахивать «Миротворцем», засим дарение подарков мальчикам все-таки перенесли на 14 октября. Только и это не прижилось по причине неприятия большинством чужеродного праздника, но!..

Но жизнь в оккупации, ломающая людей, подразумевает и другие школы.

И вот итог — по соцсетям бродит текст, который с упоением постят патриоты:

«Уважаемые родительские комитеты различных учебных заведений! Не делайте из Покровов аналог совкового 23 февраля. Это не день «мущин», это День защитников и защитниц Украины!».

Они и православным праздником, как ширмой, заслоняются, да еще и считают, что Богородица оберегает покровами нелюдей, и с «совком» продолжают бороться, как и полагается нежити — сражаться с мертвыми.

Отчасти это призыв в пустоту, ибо, повторюсь, в одних школах 14 октября игнорируется, а учителя обходятся лишь классным часом с рассказом о казаках уровня «Запорожца за Дунаем» (слушайте, да у половины директоров школ еще и ключи от ленинских уголков в надежных местах хранятся). В других же, действительно, администрация и родители устраивают что-то вроде «мужского праздника». Вот, например, в одной одесской школе мальчикам подарили печенье с жовто-блакытной символикой и изображением… советского танка Т-34.

Ну, что сказать, знаменитое майдановское пианино тоже было перекрашено в национальные цвета, но осталось при этом советским пианино «Красный октябрь». И все у них так. ДБ.

А нам лишь остается созерцать Мухаммеда с Бабаем (а их уже больше, чем детей атошников) в вышиванках, посещающих украинскую школу, а во внеклассное время — репетиторов по русскому языку, которые повторяют «Слава Украине, Аллаху Слава!» и запивают Т-34 айраном в надежде победить Россию и Путина. И это не лекция о вреде наркотических видений, а украинская школа, дети!