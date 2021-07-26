26.07.2021, Киев, Игорь Петров
 
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Упало всё: Украина не потянет водородную и «зелёную» энергетику – Землянский

Новости УкраиныКроме сокращения транзита российского газа по ГТС, проблему для Украины представляет падение потребления газа...

Кроме сокращения транзита российского газа по ГТС, проблему для Украины представляет падение потребления газа внутри страны после 2013 года.

Об этом в эфире канала «Политвера» заявил аналитик альтернативного экспертного правительства Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хранилища качаются, хотя мне непонятно, по какой цене. Но сейчас проблема даже не в хранилище, а в том, что нет прежних объемов потребления. Нет промышленности, которая «съедала» много, (потребление) населения упало с 17 до 8 млрд (кубометров в год) за 8 лет. Промышленность точно так же упала, практически вдвое, хотя 2013 год был не самым позитивным для украинского бизнеса.

То есть, тоже (потребление промышленности) в районе 10 – 18 (млрд кубометров в год) плюс теплокоммунэнерго и бюджетники получается порядка 25-27 (млрд кубометров в год). Общий баланс по прошлому году – 32 млрд кубометров», – сказал аналитик.

По его мнению, Украине не стоит питать особых надежд на обещанные США и Германией инвестиции в «зеленую» энергетику, т.е. в производство и транспортировку водорода.



«Можно попробовать, только во что вкладывать, пока не совсем понятно. Водород добывается из метана. Если производить из пресной воды, то еще непонятно, что «зеленее» – водород или вода, которая ресурс. Вопрос транспортировки не решен. Есть вопрос сплава, из которого должны быть сделаны трубы.

И, опять же, экономическая целесообразность. Пока даже адепты водородной энергетики склоняются к тому, что если производить водород из воды электролизом, то завод целесообразнее размещать ближе к потребителю», – заключил Валентин Землянский.

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