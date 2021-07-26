Упало всё: Украина не потянет водородную и «зелёную» энергетику – Землянский

26.07.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Кроме сокращения транзита российского газа по ГТС, проблему для Украины представляет падение потребления газа внутри страны после 2013 года.

Об этом в эфире канала «Политвера» заявил аналитик альтернативного экспертного правительства Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хранилища качаются, хотя мне непонятно, по какой цене. Но сейчас проблема даже не в хранилище, а в том, что нет прежних объемов потребления. Нет промышленности, которая «съедала» много, (потребление) населения упало с 17 до 8 млрд (кубометров в год) за 8 лет. Промышленность точно так же упала, практически вдвое, хотя 2013 год был не самым позитивным для украинского бизнеса. То есть, тоже (потребление промышленности) в районе 10 – 18 (млрд кубометров в год) плюс теплокоммунэнерго и бюджетники получается порядка 25-27 (млрд кубометров в год). Общий баланс по прошлому году – 32 млрд кубометров», – сказал аналитик.

По его мнению, Украине не стоит питать особых надежд на обещанные США и Германией инвестиции в «зеленую» энергетику, т.е. в производство и транспортировку водорода.

«Можно попробовать, только во что вкладывать, пока не совсем понятно. Водород добывается из метана. Если производить из пресной воды, то еще непонятно, что «зеленее» – водород или вода, которая ресурс. Вопрос транспортировки не решен. Есть вопрос сплава, из которого должны быть сделаны трубы. И, опять же, экономическая целесообразность. Пока даже адепты водородной энергетики склоняются к тому, что если производить водород из воды электролизом, то завод целесообразнее размещать ближе к потребителю», – заключил Валентин Землянский.