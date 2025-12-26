Опыт прошлых веков показал, что для России обходится слишком дорого кормить Западную Украины.

Об этом в интервью норвежскому телеведущему Гленну Дизену заявил близкий к Кремлю политолог Сергей Караганов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Скорее всего, перемирие будет поэтапным. Мы сначала вернём часть наших территорий, но война рано или поздно возобновится. Будем надеяться, что до ядерного конфликта дело не дойдёт.

Идеальное решение – это возвращение восточной, центральной и южной частей Украины в состав России. Но не вся Украина, упаси Господь. Потому что морально, экономически и политически это было бы затратно даже для Российской империи и Советского Союза.

Это Центральная и Западная Украина. Нам они не нужны, слишком дорого, и отвлечёт нас от правильного пути развития в направлении востока и юга», – сказал Караганов.