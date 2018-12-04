УПЦ будет жаловаться на СБУ в международные суды

04.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

В Украинской православной церкви заявляют о намерениях обжаловать проводимые СБУ обыски в храмах и по месту жительства священников, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщается на официальном сайте УПЦ.

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«Мы внимательно следим за ситуацией, действия правоохранительных органов будем оспаривать и обращаться к международному сообществу», — заявид председатель юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.

Он отметил предвзятость в действиях правоохранительных органов.

«Они ищут религиозную вражду там, где ее нет. В то же время предпочитают не замечать очевидных фактов разжигания религиозной вражды, которые звучат из уст должностных лиц государства, чиновников и СМИ в отношении Украинской православной церкви», — сказал председатель юридического отдела УПЦ.

«Обвинения в адрес священнослужителей в разжигании религиозной вражды являются безосновательными и надуманными», — убежден он.

Бахов предполагает, что «действуют правоохранительные органы по указанию, для того, чтобы заставить епископат УПЦ к участию в т.н. объединительном соборе».

Напомним, как сообщал “ПолитНавигатор”, 30 ноября 2018 года сотрудники СБУ провели обыски по месту проживания наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ Павла в рамках дела о разжигании межконфессиональной вражды (ст.161 УК Украины). Также по итогам обысков в храмах УПЦ на Житомирщине полиция изъяла флешки с колядками