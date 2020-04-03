03.04.2020, Киев, Игорь Петров
 
Украина, Церковь
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УПЦ МП отказалась отменять богослужения




Литургия, а также таинство Причащения должны и будут совершаться в храмах УПЦ Московского Патриархата, несмотря на сложившуюся на Украине эпидемиологическую обстановку.

Об этом в эфире «Первого Казацкого» заявил Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока совершается Божественная Литургия, мир будет стоять. Я бы не хотел разделять на консерваторов и либералов. Я бы хотел понять – человек, который желает жить с Богом, почему-то его называют «консерватором», а те, кто кричат «закрыть храмы», их называют «либералами».

Но это не либералы. Чего хочет дьявол? Он хочет оторвать нас от Церкви, закрыть перед нами врата Церкви. И «либералы» – это уже клевреты дьявола. Я не назову их либералами церковными.

И те люди, которые кричат о прекращении евхаристии – кричат о прекращении Церкви. Ибо не ведают, что творят. Это люди, уже полностью поддавшиеся влиянию дьявола.

Я не боюсь этих слов. Литургия должна совершаться. Мы разработали график. Сейчас наша норма – десять человек. Скажут, два человека – мы будем и для двух служить. Но человек, желающий причаститься, сможет это сделать, а литургия будет совершаться», – заявил священник.

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