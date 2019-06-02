УПЦ МП: Порошенко неспроста понес сокрушительное поражение

02.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Результаты президентских выборов на Украине наглядно показали, что, как власть относится к Церкви, так и Бог относится к власти.

Об этом в эфире радио «Радонеж» заявил руководитель пресс-службы УПЦ МП Василий Анисимов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эта церковная афера (с томосом на Украине – ред.) – это часть глобального русофобского проекта, связанная с отречением от прошлого, от Святой Руси, от Русского мира, который был в Киеве – матери городов русских.

То же касается и русского языка, это ещё большая проблема. Они просто не понимают, что русский язык – это бесценное достояние украинского народа. Когда у наших спрашиваешь: «А чего летописи казацкие на русском написаны?», они не верят, ну, почитай. Сковорода в Москве что ли учился? Почему Могилянка вся на русском? Ну, на русском, на польском, на латыни и так далее.

То есть, это был язык культуры, действительно, тысячелетний язык, а потом, когда в XIX веке появились коммуникации, возможности собрать вообще срез народного языка, Даль собирал, великорусского, начали собирать язык Полтавщины, то, другое, более того, на этих языках начали писать», – заявил Анисимов.

Кроме того, касаясь темы президентских выборов на Украине, он отметил, что на Порошенко такое сокрушительное поражение обрушилось непроста.

«Здесь как-то Господь так устроил, что вообще человек ни к селу, ни к городу (Зеленский – ред.), как Давид против Голиафа выступил и победил, причём, думаю, он даже не понял, почему. Поэтому, я думаю, что это, скорее, по промыслу Божьему. Потому что пролетели же все: американцы, никто не понимал, немцы, они до сих пор не могут поверить, что это произошло!

Я не знаю, каким будет президент Зеленский, но предыдущий этот монстр лжи, неправды, русофобии, он, по крайней мере, споткнулся и очень хорошо. Я думаю, что в этом промысел Божий – как власть относится к Церкви, так и Бог относится к власти», – добавил православный журналист.