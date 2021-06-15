УПЦ МП пошла на поклон к Зеленскому, а он в очередной раз поглумился

15.06.2021, Киев, Михаил Рябов

Новости Украины

УПЦ Московского Патриархата организовала сегодня массовую акцию протеста в Киеве. Несколько тысяч прихожан требовали возле Верховной рады и президентской администрации прекратить давление на Церковь и захваты храмов. Также протестовали против приглашения властями Украины в Киев Константинопольского Патриарха Варфоломея, легализовавшего украинских раскольников.

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Киевская митрополия осталась верна себе – как и прежде, лояльность к украинскому самостийному проекту, никаких лозунгов об общерусском единстве и т.п. – в этом и есть ключевая разница в крестных ходах на Украине и, например, в Черногории, где в аналогичной ситуации СПЦ как раз борется за сохранение сербской идентичности. Сегодня же в сообщениях околоцерковных СМИ вновь подчеркивалось, что «акция не политическая», «президент должен услышать голос прихожан, которые его избрали, а не горстку шумных националистов» и т.п.

На акции УПЦ МП – ни одного плаката на русском языке

В итоге, несмотря на массовость акции, Владимир Зеленский её оценил пренебрежительно, заявив, что на улице митингуют «дети и бабушки в кепках ОПЗЖ». (Возле Верховной рады параллельно действительно проходила акция партии Виктора Медведчука, но она была отдельной от шествия верующих).

Таким образом власти, продолжающие курс Петра Порошенко, демонстративно отмахнулись от собрания прихожан УПЦ МП – как и акции массовки ОПЗЖ, оно не представляло для режима никакой опасности.

Как уже сообщал «ПолитНавигатор», сейчас для них президентский офис вместе с олигархом Ринатом Ахметовым готовит новый пул фейковых партий, изображающих «защиту интересов Юго-Востока».