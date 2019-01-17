УПЦ МП продолжает заигрывать с самостийниками: «Крым – це Украина!»

17.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинская Православная Церковь Московского Патриархата считает Крым территорией Украины, именно поэтому храмы на полуострове до сих пор являются приходами УПЦ МП.

Об этом в эфире телеканала «Громадське» заявил глава Информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, УПЦ даже по Уставу запрещено иметь приходы на территории других государств.

«На территории Крымского полуострова Украинская Православная Церковь находится в полностью каноническом чине и это является свидетельством того, что с точки зрения церковных канонов и церковного устройства, Крым является территорией Украины. Ведь, согласно Уставу по управлению Украинской Православной Церковью, мы имеем свои епархии лишь на территории украинского государства. За границей Украинская Православная Церковь не имеет своих епархий», – заявил Климент.

Напомним, что многочисленные прежние попытки руководства УПЦ МП заигрывания с украинскими самостийниками и помощь ряда епархий участникам т.н. АТО не спасли от обвинений в «работе на Москву».

Ранее киевский обозреватель Дмитрий Скворцов призывал к отмене автономии УПЦ МП и возвращению к статусу экзархата РПЦ на Украине.

«Не стоит забывать, что Украинская Православная Церковь, в скобках – Московского Патриархата, от чего они даже сейчас открещиваются, от этих скобок, создана Филаретом. Они Филарета расстригли, но активно пользуются детищем Филарета.

Конечной его целью был отрыв от Московского Патриархата, украинской паствы от единой Русской Церкви. Именно ради этой идеи и была создана Украинская Православная Церковь, с того момента это ее врожденный порок.

Пока будет существовать Украинская Православная Церковь, столько в ней и будет более влиятельное, менее влиятельное крыло в епископате, которое борется за отделение от Русской Православной Церкви», – заключил аналитик.