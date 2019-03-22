УПЦ Онуфрия судится с Минюстом из-за своего переименования

22.03.2019

В Окружной административный суд Киева поступил иск от Киевской митрополии Украинской православной церкви (УПЦ), которая просит отменить приказ Министерства культуры о включении УПЦ в число религиозных организаций, обязанных сменить название и указывать в названиях на принадлежность к России, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

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В конце 2018 года на Украине вступил в силу закон, обязывающий религиозные организации, руководящие центры которых находятся “в напавшей на Украину и оккупировавшей часть ее территории стране”, изменить названия так, чтобы в них была прописана принадлежность к “стране-агрессору”.

В конце января 2019 года Министерство культуры опубликовало список религиозных организаций, обязанных сменить название. В список попала в том числе и Украинская православная церковь. На смену названия УПЦ было отведено три месяца, о чем сообщалось на сайте Минкультуры и в газете «Урядовый курьер».

В своем иске Киевская митрополия УПЦ попросила суд признать действия Минкультуры противоправными.

«Сейчас решается вопрос об открытии административного производства по делу», — говорится в сообщении Окружного административного суда Киева.