«УПЦ планирует выйти из Русской Церкви до Троицы» – Фролов

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Новости Украины

Архиереи УПЦ собрались на праздник и обсуждали сложение полномочий постоянного члена Священного Синода РПЦ и выходе УПЦ из состава Московского Патриархата до Троицы.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал эксперт Института стран СНГ Кирилл Фролов, ссылаясь на свои источники, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Собравшиеся на праздник архиереи УПЦ обсуждали анонсированный ими на Синоде «Поместный Собор», на котором митрополит Онуфрий объявит о низложении с себя полномочий постоянного члена Священного Синода Русской Православной Церкви и выходе УПЦ из состава Московского Патриархата. Это самочинное сборище под контролем СБУ планируется провести до праздника св.Троицы. Упреждая реакцию епархий УПЦ в Крыму, ЛДНР и Новороссии, которые, естественно, не признают решения сбушного лжесобора, Киев пытается через свою агентуру на освобождённых территориях дискредитировать и отправить в запрет православных русских пастырей, таких, как херсонский священник Геннадий Шкиль, способных консолидировать православных вокруг святого дела борьбы за единство Русской Церкви и воссоединения с Россией. Напомним, что в схожей ситуации беснования «ереси украинства» святой Патриарх Тихон лишил УПЦ автономии», – сказал Фролов.

Он отметил, что при всём желании освободить Киев до Троицы армия России не сможет, однако она и высшее церковное и политическое руководство обязаны помнить о священном долге освобождения первой русской столицы. Фролов подчеркнул, что отказ от освобождения является тяжким грехом против Святой Церкви, ее Священного Предания.

«Так как святой Патриарх Тихон издал специальное воззвание против похабного Брестского мира, в котором ясно сказал, что Церковь не может признать тот мир, по которому Киев – «Мать городов русских, православная наша Украина и другие русские земли навсегда отторгаются от России», – добавил эксперт. Стоит отметить, что митрополит УПЦ МП Климент в эфире обслуживающего Зеленского пропагандиста канала «Island» Владимира Петрова, так прямо и не сказал о разрыве с РПЦ. Тем не менее, он заявил, что называть УПЦ «московской» – это нонсенс.

«УПЦ – это не только владыка Климент, Онуфрий и кто-то другой, который сидит в кабинете, это и есть УПЦ. УПЦ – это украинский народ, который сегодня воюет за независимость Украины. Который, кто не может воевать, помогает армии, помогает всем другим людям, которые сегодня страдают от войны. Это и есть УПЦ. И сегодня обвинять её и говорить, что она московская – это нонсенс какой-то. Потому что называть людей, которые живут на Украине, которые граждане Украины, ставить на них шаблоны какие-то, маркеры какие-то клеить на них, если они являются патриотами и гражданами Украины», – вещал священник.

Также он похвастался, что УПЦ, в отличие от бежащих раскольников «ПЦУ», осталась помогать прихожанам и украинским войскам в Черниговской области, когда туда заходили русские подразделения.

«На самом деле, УПЦ, в отличие от ПЦУ, в городе Нежин и в Черниговской области была единственной религиозной общиной, которая от начала и до конца помогала военным и другим военизированным формированиям, и местному населению. Потому что в большинстве районов ПЦУ после 24-го февраля самоликвидировалась и исчезла. И появились в первый день после того, как российские оккупационные были выведены из Черниговской области», – пиарился Климент.