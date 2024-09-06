УПЦ подыскивает катакомбы – как первые христиане в Риме

Елена Острякова.  
06.09.2024 18:30
  (Мск) , Москва
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Беспредел, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Россия, Скандал, Украина, Церковь


Украинская православная церковь ожидает массовые захваты храмов, которые уже начались на Западной Украине.

Об этом в интервью укро-пропагандисту Александру Шелесту заявил митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская православная церковь ожидает массовые захваты храмов, которые уже начались на Западной Украине. Об...

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«Знаете, люди чаще стали причащаться. Люди стали чаще ходить в храм. Люди боятся потерять свой храм. Храм, который они строили, по копейкам собирали гроши. Говорят, это закон не заберет.

А посмотрите, что уже творится на Западной Украине. Сколько храмов забрали. Но все это преподносится как добровольные переходы. Но без батюшки. Что ж это за община такая? Приехала из соседнего села на автобусе толпа людей в балаклавах, которые стоят под церковью, курят и перекреститься не могут», – сказал владыка Лука.

По его словам, он уже проинструктировал священников епархии о необходимости прятать алтарную утварь и подыскивать места, где можно будет совершать богослужения, когда вступит в силу закон о запрете УПЦ.

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