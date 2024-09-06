УПЦ подыскивает катакомбы – как первые христиане в Риме

Украинская православная церковь ожидает массовые захваты храмов, которые уже начались на Западной Украине.

Об этом в интервью укро-пропагандисту Александру Шелесту заявил митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Знаете, люди чаще стали причащаться. Люди стали чаще ходить в храм. Люди боятся потерять свой храм. Храм, который они строили, по копейкам собирали гроши. Говорят, это закон не заберет.

А посмотрите, что уже творится на Западной Украине. Сколько храмов забрали. Но все это преподносится как добровольные переходы. Но без батюшки. Что ж это за община такая? Приехала из соседнего села на автобусе толпа людей в балаклавах, которые стоят под церковью, курят и перекреститься не могут», – сказал владыка Лука.