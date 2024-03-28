УПЦ предлагают не запретить, а загнать в гетто

Игорь Шкапа.  
28.03.2024 15:15
  (Мск) , Киев
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Дзен, Религия, Сюжет дня, Украина, Церковь


Запрет УПЦ приведет к тому, что ее священники станут мучениками за веру.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил лишенный сана бывший архимандрита УПЦ Кирилл (Говорун), ныне профессор Университета Лойолы Мэримаунт в Калифорнии.

Запрет УПЦ приведет к тому, что ее священники станут мучениками за веру. Об этом,...

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Он неоднозначно относится к запрету УПЦ.

«Я не уверен, что это облегчение будет длительным и качественным, но по крайней мере, терапевтическое действие в этом решении, пожалуй, будет. Но этот запрет не ответит на самый важный вопрос: как освободить церковь от российских нарративов? Это правда, что именно УПЦ выступала рупором, посредством которого российская пропаганда транслировала свои нарративы в Украине. Вопрос в том, как выключить этот мегафон, чтобы токсины перестали отравлять общественную общественность в Украине.

Если просто запретить УПЦ, она действительно перейдет в катакомбы, и мы получим эффект, обратный тому, что ожидаем. Запрет тактически решит проблемы, а стратегически их только усугубит. Токсины не исчезнут ни из церковного, ни из общественного тела. Они получат дополнительные бустеры и общество потеряет механизмы контроля над этими нарративами», – сказал Говорону в интервью антироссийскому пропагандистскому интернет-изданию «Украинская правда».

Он считает, нужно искать другие пути, например, «восстановить российский экзархат в Украине».

«То есть церковная структура, которая будет маркирована как русская церковь в Украине. По крайней мере, пока новый закон не принят, по старым законам такая площадка может существовать. Этот экзархат может впитать в себя все токсины «русского мира» из тела УПЦ.

Это мое личное предложение, озвученное я в том числе и нашим государственным деятелям на разных уровнях – и в законодательной, и в исполнительной власти. Конечно, эта церковь должна быть под надзором государства. Государство должно мониторить то, что там внутри происходит. Но, по крайней мере, адепты «русского мира» будут собраны в одном месте», – говорит исторгнутый из сана бывший священник.

Интервьюер уточнил, будет ли в данном случае иметь место «гетто «русского мира».

«Определенное гетто. Но добровольное гетто, куда люди хотят войти. Пожалуйста, заходите, у вас есть простор, где вы можете существовать и обмениваться своими идеями. Но вы не должны отравлять этими идеями других, что происходит сейчас внутри УПЦ.

В свою очередь, УПЦ, когда она избавится от этих российских нарративов, думаю, станет более готовой к диалогу с Православной церковью Украины. И мне кажется, что тогда снова можно начинать процесс сближения между двумя церквями.

Вопрос, конечно, в том, готова ли ПЦУ к этому процессу. Я не уверен в этом до конца. Но по крайней мере одна из существенных преград – именно наличие этих нарративов «русского мира» внутри УПЦ исчезнет, и тогда будет проще консолидировать украинское православие», – считает собеседник издания.

По его словам, объяснение западной аудитории законопроекта о запрете УПЦ является очень сложной темой.

«Сейчас я разговариваю с вами из канадского Эдмонтона, где участвую в конференции в Центре украинских студий, который абсолютно проукраинский. Но даже в такой среде на Западе уже невозможно, условно говоря, «продавать» закон о запрете УПЦ, быть слепым апологетом, если ты хочешь, чтобы люди тебя воспринимали адекватно», – резюмировал Говорун.

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