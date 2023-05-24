УПЦ. Синод прошёл, опасность погибели не миновала

В Киеве состоялся Синод Украинской Православной Церкви. Многие верующие ожидали его с тревогой.

Поскольку уже давно в православных пабликах ширилась инсайдерская информация о том, что на нем будут приняты решения, способные привести к полному разрыву с РПЦ и, соответственно, полному расколу.

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Синод готовился в атмосфере перманентных гонений на Церковь. Их проявления множились практически ежедневно. Вот некоторые из самых недавних фактов.

В Киево-Печерской Лавре среди бела дня, на глазах у всех, избили монаха… В Черкасской епархии – священника… Открыли уголовное дело на знаменитого «отца 400 детей» – Банченского митрополита Лонгина… Погромы и захваты храмов не прекращаются…

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А тем временем некоторые высшие епископы УПЦ вели себя так, что похоже, готовились к полному отречению от Матери-Церкви, хотя подобный акт для них отнюдь не гарантирует окончания репрессий . Ведь не помогли им избежать обвинений в сотрудничестве с ФСБ никакие предыдущие «маневры» подобного рода.

Напомним, что ими уже сделаны, как минимум, четыре кардинальных шага к полному отрыву от РПЦ.

Во-первых, это, конечно, предательский собор в Феофании в мае прошлого года, где были приняты дополнения и изменения в Устав об управлении, свидетельствующие якобы «о полной самостоятельности и независимости Украинской Православной Церкви». А вернее сказать, о взятом курсе на раскол.

Во-вторых, это отказ от поминовения на богослужениях Святейшего патриарха.

В-третьих, переход на собственное мироварение.

И в-четвертых, оно занялось изготовлением своих антиминсов.

Кроме указанных «самосвятских» действий, было сделано множество шагов менее значимых, но от этого ничуть не менее раскольнических. Таких, как отказ от сотрудничества со Священным Синодом РПЦ, регулярное осуждение действий патриарха, российских архиереев и священников, участие в совместных молебнах и различных государственных «перформансах» с еретиками и раскольниками, поддержка явно сатанинских властей во главе с Зеленским и молитвы о них и их «воинстве», с одновременным игнорированием молитв об их жертвах в Донбассе и других местах, и т.д.

Совсем свежий факт того же порядка – запрет в служении священников Бердянской епархии, обратившихся к патриарху и Синоду РПЦ с просьбой о принятии ее в лоно Русской Церкви. Все это происходит на фоне постоянно усиливающегося давления на УПЦ, ее священнослужителей и прихожан со стороны укровластей и крышуемых ими маргиналов. По всей «незалежной» продолжаются рейдерские захваты храмов, принимаются решения о запрете Церкви и разрывах договоров аренды с ее приходами. Они сопровождаются угрозами и избиениями священников (и даже епископов) и прихожан, глумлением над святынями, погромами, арестами, сфальсифицированными уголовными делами.

Приведем лишь несколько новейших примеров.

Зеленковские опричники ныне «шьют» дело против митрополита Лонгина (Жара), обвиняя его в «разжигании религиозной розни» по отношению к ПЦУ. Владыка Лонгин известен как «отец 400 детей», усыновивший много больных сирот. За что он пользуется огромным уважением у паствы. Тем не менее, лапы властных бесов уже тянутся и к нему. Есть основания считать, что это происходит не только из-за его проповедей, в которых он часто разоблачает ПЦУ-шных рейдеров и их властных покровителей, но и по причине его близости к Блаженнейшему митрополиту Онуфрию. То бишь гонители подбираются уже вплотную и к предстоятелю. Косвенным подтверждением такой версии являются «коридоры позора», безнаказанно устроенные Онуфрию в Лавре озверелыми «онижедетьми», крышуемыми ПЦУ и силовиками.

Параллельно продолжаются уголовные преследования и судебные разбирательства против митрополитов – Броварского Павла, Черкасского Феодосия, Винницкого Ионафана. А митрополит Кировоградский Иоасаф получил приговор в виде 3 лет лишения свободы за «российскую пропаганду», правда, с испытательным сроком.

Продолжается судебная возня против настоятеля ужгородского храма, закарпатского русина Димитрия Сидора. Обвинения все те же – «пособничество оккупантам». Примеры можно множить…

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Одновременно продолжают бесчинствовать и зарвавшиеся радикалы. Они уже не стесняются поднимать руку на священнослужителей по малейшему поводу. Например, так, как это происходит на нижеприведенном видео, где некий жлоб бьет по лицу при свидетелях насельника Киево-Печерской Лавры. Аналогичный случай произошел с одним из священников Черкасской епархии.

А еще в Лавре силовики пытаются ловить всех, кто дает объективное освещение происходящих событий. Так, на днях СБУ заявила о задержании блогера, посмевшего выкладывать в Тик-Токе картинки антиправославных бесчинств.

Давление на УПЦ оказывается и в целом. Пример – недавний вердикт киевского Окружного суда по поводу «правомочности» законодательной инициативы по лишению УПЦ ее официального названия и созданию условий по перерегистрации ее собственности на ПЦУ. Ясно, как день, что после принудительного переименования УПЦ (скорее всего, в РПЦ) ее тут же запретят как «филиал» Церкви «страны-агрессора». Или заставят перейти в ПЦУ с передачей раскольникам всего имущества. Отметим здесь еще, что на неформальном заседании Совета Безопасности ООН российский представитель Василий Небензя сообщил, что с начала 2022 года было совершено около 300 рейдерских захватов храмов УПЦ. Но украинским архиереям такая защита не нужна…

Православные эксперты считают, что после падения Бахмута официальному Киеву требуются быстрые и знаковые «победы». Вот он и попытается их одержать в церковной сфере, – там, где не нужны затраты больших ресурсов.

В такой обстановке УПЦ и подошла к заседанию своего Синода, назначенному перед днём Ангела Святейшего патриарха Кирилла. Эксперты не исключали, что украинские епископы захотели преподнести ему оскорбительный «подарок» в виде объявления о разрыве евхаристического общения. То бишь – ухода в полный раскол. Повод – принятие патриархом под свой омофор Бердянской епархии.

«Будем надеяться, что этого не произойдет, – со вздохом сказал в ожидании этого события наш старый знакомый, русский киевлянин и прихожанин Лавры Олег. – Ну а если произойдет, что ж, значит, станем молиться «катакомбно». А что касается продвигателей раскола – мне их очень жалко. От них ведь все равно не отстанут американские наймиты, имеющие генеральный план по уничтожению Православия… Врата адовы Церковь не одолеют. А вот души раскольников… Господи, помилуй».

Действительно, пока этого, слава Богу, не произошло. Хотя все риски остались, ведь генеральная линия архиепископов не изменилась. Она просматривается, в частности, в обращении Синода, где имеются такие строки:

«С самого начала кровопролития во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви непрерывно возносится молитва за Украинское государство, его территориальную целостность и наших воинов, которые сейчас борются за суверенитет Украины. Наша Церковь с первых дней полномасштабного вторжения российских войск на украинскую землю осудила эту кровопролитную войну, всеми возможными средствами присоединилась к защите Родины и благословляет верующих защищать свою родную Украину»…

Короче, наша песня хороша…

Закончим этот обзор словами правозащитницы Мирославы Бердник, опубликованными на ее канале:

«Каждый Божий день новости о том, что где-то с помощью лома и болгарки захватили храм, искалечили православного прихожанина или матушку, разбили голову батюшке, выбросили на улицу малолетних детей. После этого храм закрывается, закрываются после этого бесплатные столовые и центры помощи беженцам и нуждающимся. Вот и получается, что та духовная независимость, за которую борется государство [а вместе с ним и архиерейство ?? – В.П.] – это независимость от Духа Святого».