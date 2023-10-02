УПЦ возносит молитвы за врагов, уничтожающих православные храмы

1 октября в незалежной теперь день особый. Именно на эту дату Зеленский перенес праздник «Защитников и защитниц Украины», прежде отмечавшийся 14 октября.

Сделал он это в связи с тем, что крышуемая ним раскольничья шарашка ПЦУ в угоду Западу приняла решение перейти на новоюлианский календарь (в церковном праздновании практически то же, что и григорианский). И на 1 октября перевела праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

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Бандеровцы всегда старались примазаться к великому Покрову и кощунственным образом приспособить его под себя, а власти, начиная с Порошенко, который вскоре после Майдана установил «свято», помогали им в этом.

Учрежден был праздник, как гласил указ, «с целью чествования мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе».

То есть, начиная с 2014 года, чествовались каратели и убийцы детей, женщин и стариков Донбасса, участвовавшие в АТО. Теперь к ним присоединились и все прочие «захисныки», расстреливающие многострадальную донбасскую землю кассетными боприпасами, бомбящие мирные кварталы даже в тех городах, где они сами базируются, проявляющие такие зверства, от которых волосы встают дыбом у всех нормальных людей…

Что же касается ПЦУ, то эти схизматики «по-европейски» сместили на 13 дней (разница между юлианским и григорианским календарями) не только Покров, но и все церковные праздники, кроме Пасхи и привязанных к ней дат. Так, Рождество Христово они будут отмечать 25 декабря , а не 7 января, Крещение – 6 января (ранее – 19 января), а День святого Николая – 6 декабря вместо 19 декабря и так далее.

Однако в УПЦ ничего подобного не произошло. Каноническая Церковь как жила, так и живет по юлианскому календарю. И, естественно, святой праздник Покрова будет отмечать 14 октября. Однако кое-какие тревожные сигналы все же поступают. И связаны они прежде всего с позицией некоторых представителей священноначалия, продолжающих «ублажать» шайку Зеленского и в этом смысле выступающих вместе с христопродавцами.

Например, в очередной раз это священноначалие в лице не кого-нибудь, а предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия, поддержало пафосную шумиху и включилось в воспевание «захисныков и захисныць».

Онуфрий выступил с соответствующим обращением. Кроме того, благословил читать 1 октября – практически в унисон с раскольниками из ПЦУ и униатами – молитвы за них.

Вот фрагменты из его обращения:

«Дорогие защитники и защитницы! Мужественное украинское воинство! Дорогие братья и сестры! Сердечно поздравляю всех вас с особым днем в жизни нашей Родины – Днем защитников и защитниц Украины! Сегодня мы особо почитаем подвиг защиты нашей страны… молимся за всех, кто самоотверженно защищает наше государство от вероломного врага. Наши защитники и защитницы… стоят на защите одного из самых главных даров, дарованных человеку Господом, – дара свободы! Во все времена Церковь находилась со своим народом и войском, и нынешние реалии коварной войны, развязанной российскими властями, не являются исключением… мы ежедневно являемся свидетелями жертвенной любви наших защитников к стране, родным и близким, ради которых они рискуют своей жизнью… благодарим вас, дорогие наши военнослужащие, которые мужественно защищаете нашу Родину и ежесекундно жертвуете собой ради сохранения ее независимости, свободы и достижения справедливого мира для нашего народа…»

Мы попросили наших старых знакомых, русских православных киевлян, прокомментировать это обращение вместе с итогами Священного Синода УПЦ, состоявшегося 25 сентября. В некоторых СМИ появились сообщения, что он призвал верующих к массовому сопротивлению режиму Зеленского. Что же произошло на самом деле, рассказывают прихожане Киево-Печерской лавры и других канонических храмов Олег, Эльвира и Николай. Отметим, что во многом их точки зрения совпадают, есть только разница в отношении к священноначалию.

Начнем с Олега.

«Что касается поздравления Блаженнейшего, то это, извините меня, ну ни в какие ворота уже, – с горечью говорит он. – Обратите внимание на стилистику: «вероломный враг», «коварная война», «жертвенная любовь наших защитников», «защищаете Родину ради сохранения ее независимости и свободы»… Вы знаете, покойный отец Димитрий Смирнов говорил, что среди архиереев есть разные люди, но дураков среди них нет. А это значит, что митрополит прекрасно понимал, что подписывает… Начнем с утверждения о «вероломном враге». Звучит в стиле обращения Молотова о нападении на Советский Союз. Но тогда действительно Германия нарушила пакт о ненападении. Что же касается России, то договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между РФ и Украиной отменил еще Порошенко в 2018 году. Что тогда имелось в виду? Если соглашение по Черноморскому флоту, то в 2014 году Россия прекратила действие всех соглашений о базировании его на Украине. Однако та не признала российскую денонсацию договоров, чтобы использовать их как «доказательную базу» для требования компенсаций. А сама возможность базирования флота на основе этих соглашений была исключена конституционными поправками в Верховной Раде в 2019 году. И так далее. Что тогда имел в виду митрополит Онуфрий, нужно было, наверное, пояснить? Если же он имел в виду ломание веры в смысле Православия, то тогда вообще претензии к России непонятны. Поскольку она как раз пришла защитить нашу святую веру и Церковь от врагов и супостатов в виде проамериканской зеленской камарильи, уничтожающей ее… Теперь насчет «коварной войны». СВО была объявлена заранее, какое тут коварство? Ну а насчет «жертвенной любви наших защитников к стране», их «мужественной защите ради сохранения независимости и свободы» – тут и говорить не о чем. Почему-то Блаженнейший не упоминает, например, о бомбежках мирных жителей Донецка этими самыми «захисныками», равно как и о том, как они уничтожили изнутри Мариуполь и Бахмут. Как они издевались над мирными жителями, расстреливали их, зверски убивали пленных. ВСУ защищает Америку и ее ставленников, уничтожающих и грабящих страну, какая уж тут «свобода и независимость»? Теперь что касается Синода. Его решения тоже соответствуют стилю предстоятеля в том, что касается державы, и особых подвижек к лучшему в смысле защиты Церкви я в них не нашел.

Тему продолжает Эльвира.

«В заявлении Синода прозвучали слова о том, что верующим нужно защищать свои права. Но направлены они были, в основном, против минкульта Украины, отобравшего Киево-Печерскую лавру, – обращает внимание Ольга. – Никаких слов о том, что, согласно Социальной концепции Матери-Церкви – РПЦ , можно собирать верующих на мирные протесты против властей, я не нашла. Было лишь отмечено, что УПЦ для своей защиты «будет использовать все возможные законные способы как на национальном, так и на международном уровне». Ну так она и сейчас использует – то петиции бесполезные публикуются, то какие-то единичные жалобы в международные инстанции отправляются, не приносящие никаких практических результатов. А вот о том, что священноначалие готово созывать массовые мирные противостояния против сатанинской власти, я не нашла ни слова…

Олег добавляет:

«Зато есть огорчительное решение об уводе в митрополичью ставропигию Святогорской лавры. Это зачем? Чтобы в РПЦ не перешли, что ли? Туда же перевели и часть Горловской епархии, назначили своих викарных епископов. Еще одним непонятным решением Синода была отправка на покой замечательного митрополита Лонгина, настоятеля Банченского монастыря, известного «отца 400 сирот». Никакой причины не объяснялось. Мы знаем, что владыка Лонгин находится под судебным преследованием, и это очень напоминает его сдачу. Возможно, по состоянию здоровья – он ведь недавно перенес очередной тяжёлый инсульт. Но почему не объяснить это верующим? Это же не Политбрюро ЦК КПСС, где все было засекречено, а Священный Синод!»

Заканчивает обсуждение Николай:

«Увы, и обращение митрополита Онуфрия, и заявление Синода, в сущности, сделаны в прежнем ключе. Снова это воспевание «властей и воинства», которые бомбят храмы – например, Николо-Васильевский, где служил о. Зосима Сокур, захватывают их, гонят святую Церковь, терроризируют священников и прихожан, глумятся, избивают, убивают… Но все-таки я стараюсь, как могу, воздерживаться от критики архиереев, потому что понимаю, как им тяжело, ведь власть может в любой момент сделать с ними все, что захочет, не дай Бог … Я молюсь о них. И молюсь о знакомых солдатах ВСУ, но только тех, кого туда забрали против воли. И они находятся там в ужасающих условиях. Там много таких несчастных новобранцев…»

А тем временем репрессии против УПЦ продолжаются. 28 сентября 2023 года сторонники ПЦУ с людьми в камуфляже и балаклавах захватили очередной храм – в честь святых Архангелов Михаила и Гавриила в селе Старая Жадова Сторожинецкого благочиния на Буковине. И никакие упомянутые «захисныки и захисныци» на его защиту не вышли. Может, их там, в селе, и не было . Но подобное ведь творится по всей стране…