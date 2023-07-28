Упиваются безнаказанностью: Зе-офис анонсирует новые удары по Крымскому мосту

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Украина готовит новые удары по Крымскому мосту, чтобы окончательно обрушить транспортный коридор через Керченский пролив.

Об этом в эфире «1+1» заявила так называемая «представительница Зеленского в Крыму» Тамила Ташева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы надеемся, что несколько таких «бавовн» (хлопков, взрывов), и Крымского моста в принципе не будет. Нужно отметить, что это ключевая артерия фактически для России, для ее военных мощностей, поэтому, если Крымского моста не будет, это будет означать, что фактически российские войска будут отрезаны от поставок и оружия, и техники, и живой силы. Конечно, это очень сильно повлияет на ход боевых действий», – рассуждала Ташева.

Она специально акцентирует внимание на военном значении Крымского моста, умалчивая, что все предыдущие удары Украины приводили к жертвам среди мирного населения – водителям и пассажирам, оказавшимся на мосту в момент украинских терактов.

«Любые удары по военным целям легитимны для украинских вооруженных сил – чем меньше будет разных военных объектов на территории Крыма, тем нам будет лучше, и если Крымский мост не будет стоять, то для наших вооруженных сил, для нашего гражданского населения – это будет, кончено, лучше, чем он будет стоять», – вещала Ташева.

На прямой вопрос, если после теракта на мосту 17 июля утрачена возможность перемещать военную технику, как это отразилось на характере военных действий, Ташева не нашлась что ответить.

Оказывается, всю информацию, чтобы заявлять от имени Крыма и крымчан, украинская чиновница получает из социальных сетей. А поскольку за публикации с передвижением техники стали наказывать, то информации о количестве очень мало. Потому и агентура Ташевой ничего не сообщила.