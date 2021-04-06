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06.04.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
беспредел, Дзен, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал, Украина
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Уполномоченная Рады рассказала о зверском отношении к заключённым на Украине

Новости Украины

На Украине в четыре раза увеличилось число сообщений по фактам пыток в местах заключения, по сравнению с 2019-м годом.

Об этом на ежегодном докладе заявила уполномоченный Верховной радой Украины по правам человека Людмила Денисова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается права человека не быть подвергнутым пыткам, жестокому, нечеловеческому и такому, которое унижает его достоинство, обращению или наказанию, 7,8 процентов обращений касались нарушению прав в местах заключения. Это почти вдвое больше, чем в 2019 году. 75 процентов обращений о нарушении таких прав касались учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы.

Почти в 4 раза увеличилось число сообщений по факту пыток в местах заключения. В условиях пандемии мы усилили деятельность реализации национального превентивного механизма, мы увеличили количество мониторинговых визитов – 815, в том числе 677 были специальными для избегания нарушений, связанных с пандемией», – рассказала Денисова.

«Во время мониторинговых визитов были зафиксированы факты пыток, получения телесных повреждений, длительной изоляции в неприспособленных помещениях, непредоставление необходимой медицинской помощи в учреждениях ГУИС, органах полиции, психиатрических учреждениях, частных пансионатах для людей в возрасте», – добавила омбудсмен.

По её словам, почти все прошедшие мониторинг места лишения свободы имели грубые нарушения.

«В 90% всех мест заключения зафиксировано нарушение прав на достаточный уровень жизни и достойные условия содержания. Переполненные камеры в СИЗО, отсутствие мест для сна, воды, освещения, несоблюдение санитарных норм. Аналогичная ситуация в исправительных колониях.


При этом минюстом введен пилотный проект по предоставлению платных камер в СИЗО, которые соответствуют всем стандартам. Эти камеры часто остаются пустыми в ожидании ВИП-клиентов, пока большинство заключенных спит по очереди, на полу из-за перенаселения камер, вопреки нормам законодательства, европейским стандартам и здравому смыслу.

Функционирование таких камер, когда условия содержания лиц в учреждениях ГУИС сравнимы с пытками, подтверждением этого есть ряд решений ЕСПЧ, это является грубым нарушением прав заключенных», – констатировала Денисова.

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