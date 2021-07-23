Уполномоченный по правам человека при президенте РФ раскритиковал госдумский закон о мигрантах

23.07.2021, Москва, Елена Острякова

2,5 миллиона мигрантов в России в настоящее время работают без регистрации и заключения контрактов. Их число возрастет, если Госдума РФ примет внесенный в парламент законопроект об условиях въезда, выезда и проживания в РФ иностранных граждан.

Такой прогноз на пресс-конференции в Москве сделал председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Фактически речь идет о квотировании иностранных работников, которое может привести к усилению нелегального найма. Поскольку работодатели будут желать большего количества работников, они будут больше нанимать людей нелегально, как это было 15 лет назад. До 2006 года практически весь найм мигрантов бал нелегальным», – сказал Фадеев.

Росту нелегального найма будет способствовать норма закона о том, что налог на доходы физических лиц будет платиться авансом работодателем.

Также законом вводится понятие долгосрочного пребывания мигрантов (до 10 лет), отменяются экзамены на знание русского языка и истории России. Возможность ввоза членов семьи и близких родственников, по мнению Фадеева, приведет к тому, что миграция резко возрастет и станет неуправляемой.

«Важен контекст предстоящего принятия закона. Только за июль три массовые драки мигрантов были: в Кузьминках, Одинцово и Апрелевке, – с ножевыми ранениями, поврежденными автомобилями . В Кузьминках правоохранителям удалось задержать более 100 участников. По новостным сообщениям, всего было 300 участников. Это хорошая реакция правоохранителей, а почему не все 300 задержаны? Если эти люди участвовали в массовой драке, все должны быть выявлены. В Москве есть мощнейшая система видеонаблюдения. Мы будем защищать права добропорядочных работников-мигрантов. Если это хулиганы, которые устраивают драки, их надо выявлять и возвращать на родину. Нам здесь не нужны хулиганы», – подчеркнул омбудсмен.