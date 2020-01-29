Упоротая майданщица отметилась новой дикой выходкой

29.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Одиозная экс-депутат Верховной рады Татьяна Черновол совершила незаконное проникновение на территорию Государственного бюро расследований.

Не получив допуск на пресс-конференцию, посвященную назначению нового руководства ведомства, Черновол решила перелезть через забор с колючей проволокой, ограждающей территорию ГБР. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как бывший парламентарий перелазит через высокий забор и спрыгивает с него, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Прорвавшись в здание, Черновол попыталась попасть на брифинг нового замглавы ведомства Александра Бабикова, который являлся адвокатом президента-беглеца Виктора Януковича, и хотела бросить в него мобильный телефон. Охрана скрутила ее и выдворила из зала. При этом, Черновол, еще недавно спрыгнувшая с высокого забора, пожаловалась, что охранники повредили ей ногу.

«Мне что-то сделали с ногой, причем так профессионально. Что я буду показывать, она просто болит очень. Да, меня били, меня бил вот этот (показывает на человека в черной одежде, – авт.)… Я потерпевшая на Майдане, по-моему, это знает вся страна. Сейчас ГБР фактически возглавляет, потому что Венедиктова – это фейковый руководитель, возглавляет адвокат Януковича, того человека, который меня заказывал. Также он адвокат Кобзаря – охранника Януковича.

Можете посмотреть записную книжку Януковича, где четко написано относительно меня, что меня зачищали – это была такая фраза. Эту книжку нашли в Межигорье. Кобзарь там написал, что в такое-то время началась зачистка, а в такое-то время закончилась, «чисто».

Ну что значит «зачистка» и «чисто»? Это означает, что меня хотели убить. Это понятно. Я осталась чудом живая. Теперь адвокат этого Кобзаря и Януковича возглавляет ГБР. Так что, они через ГБР будут меня догонять? Выполнять то, что не сделали тогда на Майдане? Дозачищать?», – заявила Черновол.

За выходку Черновол с незаконным проникновением на территорию ГБР следователи ведомства завели на нее уголовное дело.

«Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту возможного нарушения народным депутатом VIII созыва общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу. Действия сопровождались особой дерзостью, связанной с сопротивлением представителю власти, прекращавшему хулиганские действия указанного лица (ч.3 ст.296 Уголовного кодекса)», – говорится в сообщении ведомства.