20.01.2020, Москва, Михаил Рябов
 
Донбасс, Крым, Политика, Россия, Украина
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Упоротая Украина: Какой была, такой ты и осталась

Надежды на положительные изменения на Украине после прихода к власти Владимира Зеленского не оправдались, пишет сегодня российская «Независимая газета».

«После государственного переворота Украина отошла от практики ведения политических дискуссий и поиска компромиссов. Основные политические силы привыкли решать все вопросы через силовое давление на оппонентов. Ультиматумы президенту и парламенту со стороны внепарламентских сил, неподконтрольность военизированных формирований при слабости институтов стали нормой». – отмечается в публикации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самое главное, что украинская элита не оценила и не сделала никаких выводов после вхождения Крыма в состав России и фактической утраты части территории Луганской и Донецкой областей.

Это было при Петре Порошенко, пока ничего не изменилось и при Владимире Зеленском. Риторика президента и нового состава украинского парламента свидетельствует о том, что идеология построения национального государства при полном игнорировании интересов отдельных регионов по-прежнему доминирует в коридорах украинской власти.

Курс на сохранение жесткой позиции в отношении Донбасса отражает неспособность Киева предложить реальные пути разрешения не только в отношении неподконтрольных территорий, но и в отношении остальных регионов. Это сохраняет межрегиональные противоречия, закладывая политические конфликты в будущем»,- резюмирует издание.

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