Упоротое антироссийское лобби к лету спровоцирует кризис ПАСЕ

27.01.2019, Москва, Владимир Гладков

Летом 2019 года в Парламентской ассамблее Совета Европы может начаться масштабный кризис из-за отказа России платить взносы в ответ на лишение прав делегации РФ «за Крым» по требованию Украины и других антироссийски настроенных «младоевропейцев».

Такой прогноз в эфире телеканала «ТВ Центр» озвучил сенатор Алексей Пушков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы должны быть психологически, морально и политически готовы к выходу из ПАСЕ. Вопрос в том, надо ли нам самим, опережающими темпами, из неё уходить. Это вопрос достаточно сложный.

Дело в том, что в Совет Европы входят все 47 стран Европейского континента, кроме Белоруссии. И, на мой взгляд, Совет Европы даёт определённые возможности для взаимодействия на Европейском континенте – это единственная общеевропейская организация, которая действует на пространстве от Ирландии до Украины и России.

Поэтому это достаточно серьёзный шаг, который нам предстоит сделать в том случае, если действительно там придут к выводу, что нужно начинать процедуру исключения России», – отметил сенатор.

«Я думаю, нам не нужно торопиться вот прямо сразу уходить. Мы последние два года денег вообще не платим, отсюда этот так называемый долг. В этом году мы отказались платить наш взнос, который составляет 33 миллиона евро.

Я не думаю, что Парламентская ассамблея изменит свой регламент, потому что это было бы для неё полной потерей авторитета, они станут говорить: «Это полная утрата позиций перед Россией», и так далее. Там есть очень активное антироссийское лобби, которое выступает против каких-либо изменений и серьёзных движений нам навстречу.

Поэтому я думаю, что эта ситуация ближе к лету приведёт к полномасштабному кризису. И, когда это случится, когда после всех этих консультаций мы придём к выводу, что в Парламентской ассамблее ничего меняться не будет – тогда нам нужно будет принимать стратегическое решение», – резюмировал сенатор.