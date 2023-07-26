Упорство и стойкость России помешали США сконцентрироваться на Китае

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Для Соединенных Штатов главной ареной противоборства является не Украина, а Азия.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

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«С точки зрения США, главным центром противоборства и соперничества великих держав еще со времён администрации Обамы, является Азия», – сказал Кашин в интервью «Московскому комсомольцу».

Он добавил, что в последние годы Европа все более воспринималась как «стратегическая периферия».

«Потому и логика действий США в рамках украинского кризиса как раз и диктовалась стремлением быстро «вырубить» Россию. Главным образом за счет санкций, ну, и военного давления через Украину, а затем уже основательно сконцентрироваться на Китае», – говорит эксперт.

По его словам, не сумев обрушить РФ, «теперь Штатам придётся заниматься и Россией, и Китаем одновременно», но при этом Азиатско-Тихоокеанский регион остаётся для США главным.

Он считает, что США не особо опасаются применения Китаем ядерного оружия.

«Тут все зависит от расстановки сил. Россия имеет паритет с США в отношении стратегических ядерных вооружений, а также многократное количественное и качественное превосходство в тактических ядерных вооружениях. Китай, несмотря на быстрый рост своих стратегических ядерных сил, пока уступает США кратно. А тактического ядерного оружия у Китая почти нет. Так что в ядерной сфере между США и Китаем имеется сильный дисбаланс. Отсюда — американская уверенность, что они при столкновении с Китаем, будут способны контролировать уровень эскалации конфликта. Из-за того, что Китай в ядерной сфере уступает США, Вашингтон уверен, что Пекин первым ядерную дубинку применять не станет. По крайней мере, до тех пор, пока боевые действия не станут сопровождаться угрозами китайской системе управления ядерными силами, либо будут проходить в каких-то ограниченных географических рамках на Тайване. Американцы предполагают, что, даже столкнувшись с возможной военной неудачей на Тайване, Китай за ядерную дубинку все равно не схватится», – резюмировал Кашин.