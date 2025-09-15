Уповать на «всю западную помощь» и «развал России» – женщина-академик выписала украинцам свежий рецепт выживания

Если Запад не откажется от помощи Украине, то она будет в состоянии воевать еще достаточно долго.

Об этом в беседе с депутатом Госдумы РФ I созыва, либеральным журналистом и иноагентом Игорем Яковенко, заявила директор Института демографии НАН Украины академик Элла Либанова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если всё будет развиваться с помощью нам – нормально, я не имею в виду военную помощь, вообще всю помощь, то мы выстоим. Ну, по крайней мере, ещё несколько лет мы вполне выстоим. А я не знаю, сколько выстоит Россия, там тоже вопрос», – рассуждала социолог.

Она выдвинула нацистские аргументы, что на Украине якобы выше качество людей, аргументируя это тем, что люди идут на фронт не за деньги», при этом скромно умолчав о тотальной насильственной мобилизации.

«И в этом смысле, я думаю, что, по крайней мере, несколько лет мы ещё вполне себе можем продержаться. Ну не знаю, как десятки лет, но я думаю, что десятки и Россия не выдержит, у неё экономика рухнет быстрее. Я понимаю, что у нас разбитая экономика, но я же о чём и сказала в самом начале – если будут помогать. Если нас бросят на произвол судьбы, тогда плохо будет», – признает укро-академик.

