Уповать на «всю западную помощь» и «развал России» – женщина-академик выписала украинцам свежий рецепт выживания

Если Запад не откажется от помощи Украине, то она будет в состоянии воевать еще достаточно долго.

Об этом в беседе с депутатом Госдумы РФ I созыва, либеральным журналистом и иноагентом Игорем Яковенко, заявила директор Института демографии НАН Украины академик Элла Либанова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если всё будет развиваться с помощью нам – нормально, я не имею в виду военную помощь, вообще всю помощь, то мы выстоим. Ну, по крайней мере, ещё несколько лет мы вполне выстоим. А я не знаю, сколько выстоит Россия, там тоже вопрос», – рассуждала социолог.

Она выдвинула нацистские аргументы, что на Украине якобы выше качество людей, аргументируя это тем, что люди идут на фронт не за деньги», при этом скромно умолчав о тотальной насильственной мобилизации.