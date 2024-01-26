Лукашенко собрался в преподаватели

Елена Острякова.  
26.01.2024 18:59
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Дзен, Образование, Общество, Политика, Россия, Спецоперация


Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов читать лекции в минской Академия управления.

Об этом он заявил сегодня на встрече с белорусскими учеными, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов читать лекции в минской Академия управления. Об этом он...

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«Управленцев должны готовить все! В том числе и президент. Да, я не буду бегать по аудиториям вместо заведующего кафедрой. Но где-то при случае, один-два раза в год и президент там должен быть. Я не говорю о премьер-министре, главе администрации, министрах. Они должны быть там у вас преподавателями. Не стесняйтесь их туда тащить. Сказали, что надо, – это для них важнейший момент. Управленцы это архиважный вопрос в будущем»,- сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что Белоруссия должна иметь «самые лучшие вузы».

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