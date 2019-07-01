Управление госохраны: за месяц работы на Зеленского не было ни одного покушения

01.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

На президента Украины Владимира Зеленского после его избрания на должность покушений не было, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил первый заместитель начальника Управления государственной охраны Вячеслав Штучный, сообщает пресс-служба Управления государственной охраны Украины.

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“На сегодняшний день с момента избрания покушений на жизнь Владимира Зеленского не было, но, я думаю, все граждане почувствовали, что последние две недели у нас постоянно сообщается о заминировании как органов государственной власти, так и высших учебных заведений. И это большая нагрузка как на государственную охрану, так и на Национальную полицию и Службу безопасности Украины”, – сказал Штучный.

Он также добавил, что на сегодняшний кортеж президента минимальный, но он соответствует всем мерам безопасности.

Зеленский принес присягу как президент Украины 20 мая 2018 года.

В 2018 году бывший глава Управления государственной охраны Валерий Гелетей хвалился в интервью, что его подчиненные якобы предотвратили 11 покушений на пятого президента Украины Петра Порошенко.