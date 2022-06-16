Управлению американскими РСЗО HIMARS обучены уже 60 украинских артиллеристов

16.06.2022  09:53 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Политика, США, Украина
Новости Украины

США и их партнеры по НАТО подготовили более 1000 украинских военных к использованию иностранной военной техники.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли на брифинге по итогам третьей встречи в формате «Рамштайн».

США и их партнеры по НАТО подготовили более 1000 украинских военных к использованию иностранной...

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Милли отметил, что США и другие страны создают возможности для подготовки украинцев, чтобы убедиться, что они могут правильно использовать предоставленные им системы.

И уже через несколько недель, по его словам, украинцы «будут иметь подготовленную дальнобойную реактивную артиллерию» в бою.

«На сегодняшний день мы обучили 420 украинцев на гаубицы M777, 300 украинцев на самоходные установки M109, 129 на бронетранспортер M113, 100 на беспилотные летательные аппараты и за последнее время 60, заканчивающих сегодня обучение, на HIMARS», – заявил генерал.

Напомним, 1 июня президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете военной помощи Украине, в состав которого в том числе вошли системы реактивного огня HIMARS. По данным CNN, HIMARS будут оснащены боеприпасами с дальностью действия до 80 км.

6 июня министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил о предоставлении Украине ракетных систем MLRS M270. Их количество он не уточнил.

В Минобороны Украине считают, что Украине для перехода в контрнаступление требуется не менее 100 систем реактивной артиллерии. По мнению советника Банковой Михаила Подоляка, для “украинской победы над Россией” в числе прочего вооружения требуется 300 РСЗО.

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