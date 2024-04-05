Управляемые ФАБы сыграли роль убойного волшебного средства в Авдеевке – Леонков

Применение ФАБов дает существенные результаты на фронте. Тяжелые бомбы с модулями планирования разносят бетонные укрепления, и противник вынужден отступать.

Об этом в эфире НТС заявил военный эксперт, аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самым ярким моментом является то, что наша авиация стала больше применять бомбовые удары по позициям противника, которыми и нагоняет панику, и приносит ощутимые результаты. Для сравнения: в начале СВО, когда мы по Авдеевке били снарядами 120 мм, бетонные сооружения особо не страдали. Противник отсиживался в них, и как только мы пытались штурмовать его позицию, он выходил, и нам приходилось откатываться назад.

Но как только мы стали применять ФАБы, к тому же с универсальными модулями планирования и коррекции, ситуация резко поменялась. Потому что при попадании в укрепсооружение из бетона – либо оно разрушается, либо те, кто внутри, получают тяжёлую контузию. И как раз контуженные люди бежали из Авдеевки. А тех, кто не мог бежать, уже там обнаружили, некоторых в состоянии 200-х», – отметил эксперт.