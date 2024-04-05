Управляемые ФАБы сыграли роль убойного волшебного средства в Авдеевке – Леонков
Применение ФАБов дает существенные результаты на фронте. Тяжелые бомбы с модулями планирования разносят бетонные укрепления, и противник вынужден отступать.
Об этом в эфире НТС заявил военный эксперт, аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Самым ярким моментом является то, что наша авиация стала больше применять бомбовые удары по позициям противника, которыми и нагоняет панику, и приносит ощутимые результаты. Для сравнения: в начале СВО, когда мы по Авдеевке били снарядами 120 мм, бетонные сооружения особо не страдали. Противник отсиживался в них, и как только мы пытались штурмовать его позицию, он выходил, и нам приходилось откатываться назад.
Но как только мы стали применять ФАБы, к тому же с универсальными модулями планирования и коррекции, ситуация резко поменялась. Потому что при попадании в укрепсооружение из бетона – либо оно разрушается, либо те, кто внутри, получают тяжёлую контузию. И как раз контуженные люди бежали из Авдеевки. А тех, кто не мог бежать, уже там обнаружили, некоторых в состоянии 200-х», – отметил эксперт.
Работу авиации обеспечило подавление зенитно-ракетных комплексов, которые могли бить на большую высоту.
«У нас хорошее продвижение на Авдеевском направлении, то есть противник пытался там закрепиться, но ничего не удаётся. Мы продвинулись к Часов яру, уже говорят там на небольшом расстоянии. Противник, конечно же, сопротивляется, активно применяет большое количество кассетных боеприпасов, что, конечно, затрудняет продвижение.
Приходится там бронемашины использовать, но не смотря на все усилия, всё равно идёт движение вперёд. Так же на Купянском направлении, на Южно-Донецком. То есть мы видим, что стратегическая инициатива, о которой очень часто говорят, находится в наших руках. Противник вынужден периодически перебрасывать резервы с одного направления на другое, затыкая дыры «свежемогилизованными» согражданами», – подытожил Леонков.
Спасибо!
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