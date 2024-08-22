Упразднение автономии, дерусификация и румынизация: молдавские наци грозят Гагаузии

Алексей Логофет.  
22.08.2024 13:58
  (Мск) , Кишинев
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Гагаузия, Дзен, Молдова, Национализм, Русофобия


Гагаузов следует лишить автономии, дерусифицировать и обучить румынскому языку для их же блага. Об этом в программе «Главное» на телеканале TVC-21 заявил лидер Молдавской национальной партии Драгош Галбур.

«Гагаузы потеряли свою идентичность, когда полностью были русифицированы. Это не вина гагаузов. Это вина молдаван. Это наша вина. Мы не смогли уберечь и убедить гагаузов выучить румынский язык, ходить в румынские школы, выбрать интересное румынское телевидение с интересными передачами, радио послушать на румынском языке… Мы ничего не делали 30 лет. Они утратили гагаузский язык и разговаривают на русском», – сетует Галбур.

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Гагаузов следует лишить автономии, дерусифицировать и обучить румынскому языку для их же блага. Об...

Он считает, что нужно упразднить Гагаузскую автономию.


«Гагаузия должна стать обычным районом. Да, пусть сохраняют ту же конфигурацию. Пускай избирают не Народное собрание, а обычный районный совет. Пускай называют главу района башканом, султаном, императором – кем угодно. Но, ребята, у нас 2024 год. У нас всё плохо. Экономика на дровах. Я говорю представителям Гагаузии: давайте вместе идти в Евросоюз. Ну слушай, ты смотришь по ТВ российские программы, не нравится тебе ЕС. Но ты должен воспринимать ЕС как возможность для поднятия своего благополучия. Для меня ЕС – это деньги. Это благополучие. Пускай меня растерзают идейные проевропейцы. Для кого-то это юстиция, для кого-то это свободное перемещение по ЕС. Это прекрасно», – говорит политик.

И во-вторых, по его словам, необходим план на 10 лет, чтобы все детские сады и школы перешли с русского на гагаузский язык.

«Давайте не повторять ошибку Украины. Пускай эти школы из русскоговорящих, пророссийских идут обратно в турецкое русло, потому что они турецкий народ такой. (Гагаузы – тюркоязычный народ, но не турки. – прим.). И в этих школах чтобы были уроки и на румынском языке. Образование в Гагаузии должно быть на гагаузском и на румынском, а не на русском и 10% на румынском», – считает Галбур.

По его словам, отказ от русскоязычной среды и обучение румынскому языку – в интересах самих гагаузов.

«Вот ты окончил лицей в Комрате, переезжаешь в Кишинёв, учишься на румынском языке, потому что все группы постепенно переводятся на румынский язык. Если ты хочешь хорошую работу, хорошую зарплату в НГО, в государственном учреждении, в бизнесе, да везде – ты должен знать румынский язык – это тебе откроет двери к благополучию. Куда мы экспортируем больше? В Румынию! И как ты будешь делать бизнес? И даже есть гагаузские бизнесмены, которые торгуют с Румынией. Поэтому нужно знать язык», – убеждён Драгош Галбур.

Впрочем, крайне сомнительно, что гагаузский народ добровольно подчинится столь радикальной программе «перевоспитания».

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