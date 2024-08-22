Упразднение автономии, дерусификация и румынизация: молдавские наци грозят Гагаузии

Гагаузов следует лишить автономии, дерусифицировать и обучить румынскому языку для их же блага. Об этом в программе «Главное» на телеканале TVC-21 заявил лидер Молдавской национальной партии Драгош Галбур.

«Гагаузы потеряли свою идентичность, когда полностью были русифицированы. Это не вина гагаузов. Это вина молдаван. Это наша вина. Мы не смогли уберечь и убедить гагаузов выучить румынский язык, ходить в румынские школы, выбрать интересное румынское телевидение с интересными передачами, радио послушать на румынском языке… Мы ничего не делали 30 лет. Они утратили гагаузский язык и разговаривают на русском», – сетует Галбур.

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Он считает, что нужно упразднить Гагаузскую автономию.

«Гагаузия должна стать обычным районом. Да, пусть сохраняют ту же конфигурацию. Пускай избирают не Народное собрание, а обычный районный совет. Пускай называют главу района башканом, султаном, императором – кем угодно. Но, ребята, у нас 2024 год. У нас всё плохо. Экономика на дровах. Я говорю представителям Гагаузии: давайте вместе идти в Евросоюз. Ну слушай, ты смотришь по ТВ российские программы, не нравится тебе ЕС. Но ты должен воспринимать ЕС как возможность для поднятия своего благополучия. Для меня ЕС – это деньги. Это благополучие. Пускай меня растерзают идейные проевропейцы. Для кого-то это юстиция, для кого-то это свободное перемещение по ЕС. Это прекрасно», – говорит политик.

И во-вторых, по его словам, необходим план на 10 лет, чтобы все детские сады и школы перешли с русского на гагаузский язык.

«Давайте не повторять ошибку Украины. Пускай эти школы из русскоговорящих, пророссийских идут обратно в турецкое русло, потому что они турецкий народ такой. (Гагаузы – тюркоязычный народ, но не турки. – прим.). И в этих школах чтобы были уроки и на румынском языке. Образование в Гагаузии должно быть на гагаузском и на румынском, а не на русском и 10% на румынском», – считает Галбур.

По его словам, отказ от русскоязычной среды и обучение румынскому языку – в интересах самих гагаузов.

«Вот ты окончил лицей в Комрате, переезжаешь в Кишинёв, учишься на румынском языке, потому что все группы постепенно переводятся на румынский язык. Если ты хочешь хорошую работу, хорошую зарплату в НГО, в государственном учреждении, в бизнесе, да везде – ты должен знать румынский язык – это тебе откроет двери к благополучию. Куда мы экспортируем больше? В Румынию! И как ты будешь делать бизнес? И даже есть гагаузские бизнесмены, которые торгуют с Румынией. Поэтому нужно знать язык», – убеждён Драгош Галбур.

Впрочем, крайне сомнительно, что гагаузский народ добровольно подчинится столь радикальной программе «перевоспитания».