Упраздню президентскую вертикаль и отдам Крым и другие регионы Украине – иноагент Ходорковский

В случае своего гипотетического избрания на пост президента России беглый олигарх-иноагент Михаил Ходорковский готов пойти на нарушение Конституции и отдать Украине Крым, Донбасс и другие присоединенные в ходе СВО территории.

Об этом он заявил в эфире видеоблога журналистки-иноагента Юлии Латыниной, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ходорковский долго уходил от прямого ответа и перечислил много условий для такого решения, но подтвердил, что выступает за сепаратизм.

«Я считаю, что крайне неправильная позиция президента России, потому что не может один человек представлять интересы всех россиян. Россияне слишком разные. И если модель государства будет такая, как я вижу, а это парламентская федеративная республика, то дальше возникает вопрос, кто кого представляет. Вот я сказал, и я об этом публично не раз говорил, что я не готов представлять тех россиян, которые считают, что надо убивать украинцев или что надо отнимать у украинцев землю. Я буду представлять тех россиян, если я буду принимать участие в этом замечательном мероприятии, но вы допустили этот вариант, которые разделяют мою точку зрения о нерушимости договоров… Допустим, моя модель, некий человек с фамилией Ходорковский, или с другой фамилией, представляет россиян, которые считают то, как я сегодня говорил, он будет голосовать за возвращение Украине того, что у нее было несправедливо отнято», – рассуждал преступник.