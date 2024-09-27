«Упрямое упорство»: Зеленский не собирается останавливать войну с Россией – либерал Боровой

Вадим Москаленко.  
27.09.2024 22:27
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Выборы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Просроченный украинский президент Владимир Зеленский не собирается останавливать войну против России, потому что это будет означать потерю власти всей его командой.

Об этом в эфире интернет-канала «Daily Europe Online» заявил беглый российский либерал и старый диссидент Константин Боровой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Просроченный украинский президент Владимир Зеленский не собирается останавливать войну против России, потому что это...

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«Сейчас в США избирательный процесс идёт, и позиция республиканцев – не тратить налогоплательщиков на то, что не нужно США. Вот, сегодня – Штатам не нужна эта война.

Она не нужна и Украине, но Зеленский её не останавливает. Он говорит о том, что она не нужна, эта война, но он её не останавливает, и мы знаем, почему. Потому что остановка этой войны – это потеря власти Зеленским.

И это не лучший сценарий, который он рассматривает для своей группы, для себя, для партии «Слуга народа», для толпы чиновников, депутатов, которые вместо того, чтобы готовить Украину к новому послевоенному состоянию, почти ничего не делают», – сказал Боровой.

«Время можно изменять месяцами, годами, а можно – сотнями тысяч погибших людей. И тогда, когда можно было остановить эту войну, Зеленский этого не сделал. И сейчас этого не делает. Продолжается такое упрямое упорство, не очень нужное Украине», – добавил он.

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