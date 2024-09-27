«Упрямое упорство»: Зеленский не собирается останавливать войну с Россией – либерал Боровой
Просроченный украинский президент Владимир Зеленский не собирается останавливать войну против России, потому что это будет означать потерю власти всей его командой.
Об этом в эфире интернет-канала «Daily Europe Online» заявил беглый российский либерал и старый диссидент Константин Боровой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сейчас в США избирательный процесс идёт, и позиция республиканцев – не тратить налогоплательщиков на то, что не нужно США. Вот, сегодня – Штатам не нужна эта война.
Она не нужна и Украине, но Зеленский её не останавливает. Он говорит о том, что она не нужна, эта война, но он её не останавливает, и мы знаем, почему. Потому что остановка этой войны – это потеря власти Зеленским.
И это не лучший сценарий, который он рассматривает для своей группы, для себя, для партии «Слуга народа», для толпы чиновников, депутатов, которые вместо того, чтобы готовить Украину к новому послевоенному состоянию, почти ничего не делают», – сказал Боровой.
«Время можно изменять месяцами, годами, а можно – сотнями тысяч погибших людей. И тогда, когда можно было остановить эту войну, Зеленский этого не сделал. И сейчас этого не делает. Продолжается такое упрямое упорство, не очень нужное Украине», – добавил он.
Спасибо!
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