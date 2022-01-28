Упущенный шанс Молдовы: страна больше не интересна инвесторам

Республика Молдова, имеющая режим свободной торговли одновременно со странами СНГ и Европейским союзом, не смогла конвертировать это преимущество в реальные экономические результаты. Преференции интеграционных проектов дадут толчок к развитию только тогда, когда будет наведен порядок в государстве.

Об этом говорили молдавские эксперты в области экономики, представители парламентской и непарламентской оппозиции на круглом столе «Экономические стимуляторы, компетентность и политическая воля», который прошел в онлайн-формате на площадке Партии коллективного действия «Гражданский конгресс». Представители гражданского общества считают, что нужно начать общественную дискуссию и выработать целевую политику, новое видение развития страны.

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Мед и чеснок из нищеты не выведут

Сопряжение в Молдове зон свободной торговли СНГ и DCFTA (Углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли с ЕС действует с 2014года) – это свершившийся факт. В этом смысле страна уникальна – она является своеобразным «мостом», «перекрестком», как говорят эксперты. Однако для успеха этого мало.

«Сам по себе доступ в эти зоны свободной торговли не генерировал ничего, не стал источником развития, и нет оснований ждать, что освоить эти огромные для нашей экономики возможности получится без активного государственного участия, – говорит экс-вице-министр экономики и торговли Республики Молдова, представитель «Гражданского конгресса» Юрий Мунтян.

Он констатирует, что структура экспорта из РМ на протяжении многих лет не меняется (это в основном продукция сельского хозяйства), при этом «граждане, которые являются главным предметом молдавского экспорта, перечисляют в страну уже, наверное, больше, чем составляет вся совокупная экспортная выручка».

«Продукция растениеводства, алкогольные и безалкогольные напитки, шкуры обработанные необработанные, мед, чеснок – все, что мы ни шатко ни валко экспортируем, – из нищеты не выведет, вопрос надо ставить по-другому. Молдова как полоса между двумя огромными интеграционными проектами вполне могла бы стать точкой конкретных соприкосновений. Здесь соответствующие уполномоченные органы ЕС и, в частности, РФ, а, возможно, даже ЕврАзЭс могли бы разместить свои представительства. Эти зоны свободной торговли могли сыграть бы роль прообразов хабов для подготовки продукции, которую мы уже производим. Государство должно этим озадачиться и начать работу», – считает Мунтян.

Экономист Галина Шеларь объясняет, почему молдавская экономика неконкурентоспособна на внешних рынках: она растет за счет сектора услуг, в основном, ориентированных на внутренний рынок торговли и строительства, на экспорт же идут преимущественно товары, производство которых растет медленно, а линейка сужается. Страна пытается экспортировать на внешний рынок все, что берут, тогда как внутренний рынок заполняется импортным товаром, с которым местная продукция не может конкурировать.

«Надо ставить вопрос об эффективном использовании возможностей, которые дают оба интеграционных проекта. Проблема в нас. Мы не рассматриваем наши возможности, не рассматриваем преференции, которые даются в результате подписанных соглашений, преференции эти не превращаются во внутренний стимул развития. Мы думаем только о выгодах, которые получаем, но за 30 лет существования в различных интеграционных проектах мы не отвечаем на вопрос, чем мы сами можем быть интересны нашим партнерам на Востоке и на Западе, что может сделать для них наша страна. Те стимулы, которые нам дают и ЕС, и СНГ, мы могли бы превратить во внутренние источники развития. Ни одно из этих соглашений не противоречит требованиям ВТО – это означает, что мы можем найти компромисс», – говорит Шеларь.

Она отмечает, что инструменты для совмещения работы страны в обеих зонах – неэкономические, тут требуется государственная воля. Например, можно было бы установить самый жесткий стандарт на продукцию, которую страна хочет и может экспортировать, – и проблемы с совмещением не возникнет, считает эксперт.

«Нужна политическая стабильность, верховенство закона, качество и эффективность государственных институтов, ментальная, социальная и институциональная гибкость – все это даст возможность нашей стране стать привлекательнее для инвесторов ЕС и СНГ, расширить их присутствие в нашей экономике, позволит нашим производителям расширить свои ниши: одним – в ЕС, другим – в ареале СНГ, – полагает Шеларь. – Сейчас ситуация такая, что скорее политика определяет экономику, а не наоборот. У Молдовы большое количество преференциальных отношений – напомню, у нас есть также зона свободной торговли с Турецкой Республикой, со странами Центральной Европы. Но чтобы все эти преимущества использовать, мы должны навести прядок в стране. Препятствие для инвестиций и с Востока, и с Запада, особенно частных, состоит в том, что у них есть сомнения, что их собственность в РМ будет находиться в сохранности. Пока мы не начнем думать в этом ключе, эффективность использования наших интеграционных возможностей, как и внутренних ресурсов, будет постоянно ограничиваться».

Плохо старались

Политический аналитик Игорь Боцан считает, что Молдова «с политической точки зрения не очень хорошо старается, чтобы устранить препятствия и иметь возможность использовать свободную торговлю в обоих направлениях, стать привлекательной для инвестиций». Эксперт привел несколько примеров упущенной выгоды от совмещения двух зон свободной торговли.

«Вспомним саммит СНГ в октябре 2002 в Кишиневе, когда Воронин предлагал Путину создать Таможенный союз, – потому что цены на газ были в 4 раза выше, чем для предприятий в России, почти в 3 раза выше, чем для предприятий в Белоруссии, в 1,5 раза выше, чем для предприятий Украины. Ничего из этого не вышло. Через полтора месяца после саммита Владимир Николаевич [Воронин] подписал знаменитый указ о европейской интеграции, тогда нас это удивляло, но мы вошли в этот поток. В 2013 году в Кишиневе была конференция с экспертами из Румынии, России, из Республики Молдова. У нас были такие прекраснодушные ожидания, что Республика Молдова, имея свободную торговлю с ЕС и с СНГ, могла бы стать привлекательной для инвестиций из Европейского союза с созданием здесь добавленной стоимости экспорта в СНГ и наоборот – такой перекресток интересный. Но в 2013 году, как мы помним, российские власти заявили о том, что Молдова – коррумпированное государство и в этом режиме оно будет просто заниматься реэкспортом», – напомнил эксперт.

Он отметил, что претензии восточных партнеров известны, но власти Молдовы «не работали и не работают, чтобы устранить эти препятствия».

«Из дискуссий с экспертами из России мы знаем, что они заинтересованы в этом, но они хотят в онлайн режиме наблюдать, как товары входят и выходят из Молдовы, что у нас не происходит ничего аномального с точки зрения возможного реэкспорта. Я полагаю, что кроме чисто коммерческих, экономических проблем, есть и политический фактор, и он довлеет. Но это не мешает озвучивать проблемы и общими усилиями попытаться решить их на благо страны», – сказал Боцан.

К вопросу об инвестициях

Эксперты сошлись во мнении, что Молдова будет привлекательной для инвестиций, когда станет привлекательной для жизни и когда ситуация в стране не будет зависеть от фамилий политиков. Между тем, «фамилии» зачастую серьезно влияют на экономику.

«У нас были экономические форумы с участием российских экспертов, в них участвовал президент страны господин Додон, – рассказал Боцан. – Президент говорил, что российские инвесторы согласились бы инвестировать в экономику РМ до миллиарда долларов в год. Потом все эти прекраснодушные планы исчезли. Теперь Игорь Николаевич ушел из политики, чтобы лично заниматься этими проблемами. Возникает вопрос: как относиться к тому, что говорят наши политики? Это большая проблема. Надо ли им доверять, или мы как гражданское общество должны сплотиться и оказывать давление, спрашивать с них, требовать показать КПД, всем вместе способствовать тому, чтобы уровень жизни в этой стране был если не очень высоким, то хотя бы терпимым, чтобы в ней было хоть какое будущее?»

Экс-министр экономики Александр Муравский, говоря об инвестициях, призвал не надеяться, что в Молдову удастся привлечь «что-то крупное» – для таких инвесторов страна, по его мнению, давно потеряла всякую привлекательность. Он считает, что выходом могло бы стать сотрудничество с небольшими перспективными предприятиями, к примеру, из Восточной Европы, желающими выходить на зарубежные рынки.

«В самом начале у нас были традиции промышленных предприятий, были квалифицированные рабочие кадры в достаточном количестве – всего этого теперь нет. Надо решить, на какого инвестора мы рассчитываем, кто смог бы стать катализатором развития. Я прихожу к выводу, что, нам, возможно, надо ориентироваться на молодые растущие зарубежные компании, которые не завоевали еще места под солнцем, которые хотят выйти за рамки своей страны, сделать прорыв в какой-то области и так далее. Они и будут той травой, которая, возможно, создаст оазис. Не думаю, что надо рассчитывать, на то, что Sony придет сюда и построит крупный завод по производству телевизоров или Honda начнет собирать здесь машины. Полагаю, надо поменять саму парадигму нашего отношения к вопросу инвестиций и решить, что тут может быть реально реализовано», – заключил эксперт.