Ура-патриоты качают Россию – юрист

Формула баланса взглядов на СВО до сих пор не найдена, что приводит к поискам одной единственной «правильной» точки зрения. Это ведет к появлению радикально настроенных ура-патриотов, руками которых можно сделать «майдан». Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал блогер, юрист и расследователь Илья Ремесло, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, Россия сейчас пытается избавиться от этих крайностей, потому что в 90-е они уже были – отказ от советского прошлого в пользу стремления в НАТО и рыночной экономики.

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«Когда нас качнуло в другую сторону, ряд граждан, которых наш президент очень метко назвал «ура-патриотами», до сих пор так и не выровнялись. То есть в баланс отсутствия крайностей они так и не вошли. И происходит следующее, что есть, например, ряд граждан, которые к нам приехали с Украины, известные всем публичные люди. У них много подписчиков, но немного другой менталитет. И то, что происходило с нами, происходит и с ними. Но если мы это уже успели пережить, мы наелись уже в 90-е, видели, как оно бывает, когда страну туда-сюда качают из огня да в полымя, то они вот эту стадию не прошли, не выучили исторических уроков, несмотря на несколько «майданов», – считает эксперт.

«И это всё часть нашего общества, которая, в том числе, как приехала с Украины, так и у нас такие люди есть. Подчеркну – это не является какой-то именно украинской спецификой. Например, я сейчас защищаю человека, которого пытались обвинить в Ханты-Мансийском автономном округе те же самые ура-патриоты, что он поместил у себя на странице ВКонтакте картину «Тайная вечеря», а рядом фотографию себя с друзьями. Просто фотографию, без подписи, без оскорблений. И его обвинили в оскорблении чувств верующих. Теперь человек ходит в полицию, идет экспертиза. Но, видимо, скоро это дело закончится, как оно и должно», – пояснил Ремесл, добавив, что подобные люди считают, что их точка зрения является окончательной и единственно верной.