Ура-патриоты страшно заблуждаются: Путин в курсе всего – Матвейчев

Самая большая ошибка ура-патриотов – это уверенность в том, что от Путина что-то скрывают или не договаривают. Чем выше уровень должности у государственного служащего, тем больше доступа у него к информации, и новости глава государства узнает не из телеграм-каналов.

Такое мнение в программе «Политотдел» высказал писатель, политтехнолог, депутат Государственной Думы РФ Олег Матвейчев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во время Великой Отечественной войны всех этих болтунов, паникёров и заговорщиков Сталин как раз очень быстро пресекал, и они давно были бы все в Норильске, все эти, кто у нас умнее Путина, кто учит, как нужно армии воевать, кто у нас знает, как оказывается надо победить, а Путин, оказывается, у нас не знает и прочее. Путин этого не делает, Путин у нас добрый, как известно, и, значит, греха как говорится, на себя не берёт, никаких репрессий, никаких страшных кар не устраивает. У него, во-первых, есть определённая стратегия. Он считает, что переболеть этой всей дрянью, всей этой майдановщиной – это полезно, чтобы получить определённый иммунитет, – считает эксперт. – Например, в феврале-марте огромное количество фейков вбрасывалось, совершенно дичайших, в наше информационное пространство, а через некоторое время люди очень быстро поняли, что это действительно фейки, и каждая бабушка в стране стала знать это странное английское слово. Потом наплыв этих людей из Сбербанка, которые звонят, забирают деньги, говорят, что там нужно подтвердить какой-нибудь счёт, сказать номер карточки и так далее. Всё с украинским акцентом: «это служба безопасности Сбербанка». Да, многие велись на это всё, сейчас это стало мемом, и самая наивная бабушка на это не ведётся. Но они придумывают новые способы разводки, звонят и говорят, что это там милиция беспокоит, скоро и это перестанет работать. То есть Путин как бы даёт возможность всем этим хайпажорам, правдорубам и сумасшедшим закопать самим себя».

Ложью и ошибкой, граничащей с военным преступлением, Матвейчев считает тиражирование негативных новостей в стремлении придать огласку какому-либо факту, который якобы намеренно умалчивают.

«Вот, вы сейчас объявили, что начался «контрнаступ», танки идут на Белгород и так далее. Вы объявили, всё сделали, показали свою личину. Ещё пару раз, и вам никто не будет верить, как в рассказе Толстого «Волки, волки». Да, десять раз вы волки прокричите, а потом уже никто не пойдёт, даже, когда будут настоящие волки. Слава Богу, что у нас президент реагирует не на интернет, и он вообще о новостях узнаёт не в телеграме, у него спецслужбы есть, – подчеркнул политтехнолог. – На чём держится вообще их идеология, этих всех болтунов и крикунов, что дескать мы доносим некую правду, что от президента что-то скрывают, а если мы будем говорить, что-то там донесём. Это принципиальнейшая гигантская ложь, и на ней, ещё раз повторю, держится вся их идеология, и её нужно разоблачить».

Матвейчев добавил, что будучи вице-губернатором и депутатом получал доступ к источниками информации, о которых обыватели не имеют представления, поскольку – чем выше уровень ответственности, тем выше уровень его осведомлённости.

«Я работал вице-губернатором в двух регионах, и тебе начинают секретную почту носить из ФСБ, ты начинаешь получать информацию в соответствии со своим доступом к секретным материалам, тебе достаются всевозможные сводки милиции и так далее. А если это уже губернаторский уровень, то там вообще, и уж тем более при президенте за любую попытку очковтирательства или какого-то обмана любое должностное лицо карается просто самым серьёзным образом. Тем более, чтобы получить информацию из какого-то региона, то там есть десяток параллельных структур, каждая из которых контролирует другую, и, что называется, каждый доносит одну и ту же информацию. Поэтому никто и не пытается ничего лакировать, ещё раз повторю: наш президент является одним из самых информированных людей в мире. Обмануть его, что-то ему там недорассказать, что он что-то не знает и так далее – абсолютно невозможно. А поэтому совершенно бессмысленно бегать и бить в набат, кричать: расскажите президенту, расскажите о том, о чём, он не знает. Всё это является мало того, что бессмысленным, оно является военным преступлением, потому что большое количество людей, скажем так, неискушённых, начинают поддаваться панике, им начинает действительно казаться, что всё плохо у нас, всё ужасно и так далее, и надо что-то делать, – пояснил эксперт. – Вот, опять-таки, что делать? Что ты можешь сделать? Ты сидишь в городе Чита, или в Воронеже, и что ты можешь сделать? И поскольку сделать ничего реально они не могут, а ему рассказывают, что тот плохой или ещё кто-то, у человека руки-то начинают чесаться. И всё, что он может сделать, это продолжать репостить в телеграме эти же плохие новости, тем самым увеличивая количество людей, которые начинают медленно сходить с ума».